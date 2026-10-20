A- A+

Visita Ministra das Mulheres visita a Folha de Pernambuco e prega integração entre ministério e estados Gestora participa de formatura de 23 mulheres no Programa Asas do Futuro, às 14h, em Vitória de Santo Antão nesta terça (19)

A Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta terça-feira (20) durante agenda no estado.

Na pauta, está previsto o encontro da gestora com a governadora Raquel Lyra para discutir a integração entre o ministério e o governo do estado no combate ao feminicídio e às pautas relacionadas às mulheres.

Antes, na segunda-feira (19), Márcia Lopes participou da entrega de novo mamógrafo do Hospital da Mulher do Recife e de encontro com marisqueiras na Ilha de Deus, na Zona Sul do Recife.

A ministra também fará visita técnica ao terreno da Casa da Mulher Brasileira do Recife, no Cordeiro, na Zona Oeste da capital pernambucana.



Já presente em outras cidades do país, o local fornecerá um serviço integrado no atendimento à mulheres que foram vítimas de violência doméstica.



"É uma porta de entrada para a rede de proteção e atendimento às mulheres vítimas de violência [onde] ela é acolhida e tem um serviço psicossocial, assistente social, psicólogos que recebem as mulheres e identificam, cada situação", explicou a ministra.



No Recife, um contrato para a construção do espaço foi assinado com recursos liberados no valor de R$ 17,3 milhões.



"Tem em torno de 10% da obra já edificada. Eu quero passar lá para conhecer o espaço, o terreno e nós temos uma equipe técnica do ministério que acompanha a execução dessa obra. A gente espera que em 1 ano e 3 meses a obra esteja pronta. A gente torce muito para não dar nenhum problema", disse Márcia Lopes.

Quando inaugurada, a Casa da Mulher Brasileira do Recife deve ter capacidade para atender pelo menos 1 mil mulheres e não deve ficar centralizado apenas na capital e na Região Metropolitana.

"Muitas vezes é muito difícil, tanto para as mulheres irem em todos os órgãos pela distância, às vezes pela própria situação delas, se elas estão em situação de vulnerabilidade, de risco e de ameaça".

Márcia Lopes, Ministra das Mulheres, visitou a Folha de Pernambuco nesta terça-feira (20). | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Segundo a gestora, desenvolver ações integradas com os estados e os municípios é muito importante para fazer um trabalho mais próximo de orientação, encaminhamento e monitoramento que é realizado com as mulheres nas esferas federais, estaduais e municipais.



"É muito importante que o estado tenha uma secretaria de política para as mulheres, como tem aqui em Pernambuco e que tenha um fórum de gestoras municipais. Nós temos aqui 184 municípios, são mais de 52% de mulheres em todo o estado, mais de 5 milhões de mulheres e é muito importante que tenha um bom diagnóstico e um plano estadual atualizado", citou.



Asas para o Futuro

À tarde, a ministra seguirá para Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul, para participar da cerimônia de formatura de 23 jovens do Programa Asas para o Futuro.



Os cursos fornecidos pelo projeto abrangem assuntos de ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas (STEM, na sigla em inglês). No caso de Vitória de Santo Antão, foi oferecido o de pilotagem de drones.

"Tudo o que nós queremos é expandir para muito mais jovens. Nós temos hoje em torno de 5 mil participando no Brasil. É uma área que, historicamente, as mulheres não tinham acesso e agora têm. As experiências estão mostrando uma habilidade importante das mulheres nessas áreas. Elas fazem o curso e geralmente já saem empregadas para o mercado de trabalho", falou a ministra.



Para participar, é necessário ficar de olho em editais divulgados pelo Ministério das Mulheres em parceria com universidades e institutos federais.

As alunas também têm o direito de receber um auxílio de R$ 300 durante a realização do curso.

A Ministra das Mulheres comentou sobre a integração entre o ministério, os estados e os municípios. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Feminicídio

Desde 2023, o Ministério das Mulheres promove projetos voltados ao combate do feminicídio no país como o Pacto Nacional Brasil Contra o Femincídio.

"O pacto faz esse diagnóstico e analisa as realidades, os indicadores, a situação de cada estado no Brasil que são diferentes e nós estamos estimulando que as mulheres denunciem cada vez mais", disse a ministra Márcia Lopes.

Até o momento, mais de 45 mil agressores foram presos desde a criação do pacto, seja em flagrante ou por mandado de busca e apreensão.

No começo de outubro, um parecer que garante o afastamento remunerado para mulheres vítimas de violência doméstica por até seis meses foi aprovado pelo governo federal.

"Dá a condição das mulheres quando elas precisam sair de casa ou quando elas precisam se afastar do trabalho como medida protetiva receberem por seis meses um salário para elas poderem se manter, sobreviver ela e os seus filhos. Isso já começou, tem que dar entrada no INSS e tem todo um procedimento para as mulheres acessarem", exclamou.



Copa do Mundo

Em meio à expectativa para a Copa do Mundo Feminina que será realizada no Brasil em 2027, o Ministério das Mulheres vem articulando atividades em parceria com o Ministério da Educação e o Ministério do Esporte.

Entre elas, estão a criação de estrutura de atendimento para atendimento de mulheres no estádio, como já existe no Mineirão, em Belo Horizonte.

"É muito importante que a gente vá integrando os serviços para que as mulheres se sintam protegidas. Também não era comum as mulheres irem para estádio de futebol. O estádio de futebol era coisa para homem e hoje já mudou muito, a gente tem estimulado que as meninas e mulheres participem dessas atividades."

Além disso, já foi desenvolvida uma ação com os clubes de futebol para campanhas de prevenção e do Ligue 180, que é o Central de Atendimento à Mulher.

"É mais um campo em que as mulheres estão se sobressaindo e o Brasil também está avançando no esporte feminino. Tínhamos um preconceito, hoje nós temos o reconhecimento do potencial e de todo o direito que as mulheres têm em fazer as suas escolhas também no mundo do esporte", completou.

Veja também