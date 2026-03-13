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Ministra das Relações Exteriores da Groenlândia renuncia

Sua renúncia ocorre após o partido social-democrata da Groenlândia, ao qual ela pertence, anunciar sua saída da coalizão governista na Ilha

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Bandeira da GroenlândiaBandeira da Groenlândia - Foto: iStock/Reprodução

A ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, renunciou ao cargo em meio a uma crise entre seu partido e o governo, conforme declarou à AFP nesta sexta-feira (13).

Sua renúncia ocorre após o partido social-democrata da Groenlândia, o Siumut, ao qual ela pertence, anunciar sua saída da coalizão governista na Groenlândia, conforme informado nesta sexta-feira pelo primeiro-ministro deste território autônomo dinamarquês, Jens-Frederik Nielsen.

"O Siumut não deseja mais fazer parte da coalizão", escreveu Jens Frederik Nielsen no Facebook.

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"Como meu partido deixa a coalizão, também devo renunciar ao meu cargo", disse Motzfeldt em entrevista à AFP.

"Nesta situação, discordo do meu próprio partido", acrescentou.

Como ministra das Relações Exteriores e da Educação, Motzfeldt, juntamente com seu homólogo dinamarquês, estava em negociações com Washington após o presidente americano, Donald Trump, ameaçar anexar a ilha ártica.

Motzfeldt afirmou esperar que as tensões não sejam exploradas pelo governo dos Estados Unidos, em um momento em que a diplomacia da Groenlândia tenta evitar atrair o interesse americano para a ilha.

"A coalizão com os outros partidos permanece em vigor e o trabalho que realizei será continuado por alguém", observou a ministra.

O primeiro-ministro groenlandês assumirá temporariamente a pasta de Motzfeldt, anunciou ele à mídia groenlandesa.


 

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