Ministra Sonia Guajajara visita o Recife em preparatório para a COP30 nesta sexta-feira (24)

Titular do Ministério dos Povos Indígenas estará presente em evento na Universidade Católica de Pernambuco, no Centro da capital pernambucana

Sonia Guajajara faz visita ao Recife nesta sexta-feira (24) - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, visita o Recife nesta sexta-feira (24) para participar da reunião do Círculo dos Povos, que atua como um preparatório para a Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30). 

O evento ocorre na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, na área central da cidade, e tem o objetivo de ampliar a representação de povos indígenas, comunidades tradicionais, afrodescendentes e agricultores familiares junto à Presidência da COP30.

A iniciativa ainda tem o intuito de garantir que os conhecimentos, práticas e visões de mundo dos grupos sejam incorporados aos processos de decisão sobre a crise climática e nos debates sobre mudanças climáticas.

A reunião também busca contribuir com a construção da COP30, que será realizada em Belém, de 10 a 21 de novembro.

O Círculo dos Povos incentiva a criação de formas de diálogo e de contextualização dos preparativos para a conferência, além de ouvir e encaminhar as principais demandas de cada grupo. 

Além da gestora da pasta, também participam o deputado federal Túlio Gadelha, a vereadora do Recife Jô Cavalcanti, a professora e pesquisadora Valdênia Brito Monteiro, a mestre em Direito Anne Heloise Barbosa do Nascimento e a líder comunitária Joice Paixão.

O momento terá a moderação de Luísa Azevedo de Melo, que atua como professora no curso de Direito da Unicap.

Círculo dos Povos
Data: Sexta-feira, 24 de outubro de 2025 
Horário: 9h 
Local: Auditório G1 – Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Rua do Príncipe, nº 526, Boa Vista, Recife - PE

