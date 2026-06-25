A- A+

MATERNIDADE Ministra sueca rompe barreiras ao participar de reuniões da UE com seu filho nos braços Romina Pourmokhtari chegou ao encontro em Luxemburgo com seu filho de três meses, Adam, em um canguru

A ministra do Meio Ambiente da Suécia participou, nesta quinta-feira (25), de uma reunião da UE com seu bebê nos braços, em um gesto que, segundo ela, demonstra que é possível ser "uma ministra presente e uma mãe presente" ao mesmo tempo.

Romina Pourmokhtari chegou ao encontro em Luxemburgo com seu filho de três meses, Adam, em um canguru, acompanhada de uma assistente que empurrava o carrinho de bebê, tornando-se assim a mais recente figura pública a questionar as convenções sobre maternidade e trabalho.

"Também me deixa feliz ser um exemplo de que não é preciso escolher entre ser uma ministra presente e uma mãe presente", declarou a mulher de 30 anos aos jornalistas.

"Há muitas coisas que fazem da Europa um lugar maravilhoso para viver. Uma delas é justamente isso: que tenhamos a possibilidade de participar de reuniões e cuidar de um filho", afirmou.

Um funcionário da UE disse acreditar que era a primeira vez que um bebê era levado a uma das reuniões ministeriais do bloco.

A ministra para a Transição Ecológica da Espanha, Sara Aagesen, comemorou nas redes sociais a decisão de Pourmokhtari de levar o "pequeno Adam" às negociações ambientais.

"A melhor ilustração do porquê estamos aqui: trabalhando hoje para deixar um planeta melhor para quem o herdará amanhã", escreveu ao lado de uma foto da mãe e do filho na reunião.

Em uma tentativa de facilitar a vida das parlamentares, o Parlamento Europeu mudou recentemente seu regulamento interno para conceder às novas mães o direito de votar por procuração.

Pourmokhtari não é a primeira política a dar visibilidade às dificuldades da maternidade.

Em 2018, a então primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, recebeu elogios por levar sua filha de três meses, Neve, à Assembleia Geral da ONU, na primeira aparição de um bebê na história da organização.

Ardern continua sendo a segunda chefe do governo que deu à luz enquanto estava no cargo, depois da paquistanesa Benazir Bhutto, em 1990.

Veja também