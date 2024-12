Ministro afegão para Refugiados morre em atentado suicida

A- A+

O ministro afegão para os Refugiados morreu nesta quarta-feira (11) em um atentado suicida nos escritórios de seu ministério na capital Cabul, informou à AFP uma fonte do governo talibã.

"Infelizmente, houve uma explosão no Ministério para Refugiados e o ministro Khalil ur-Rahman Haqqani morreu como mártir ao lado de vários colaboradores", disse a fonte, que pediu anonimato, afirmando que o incidente foi um atentado suicida.

A responsabilidade pela explosão ainda não foi reivindicada.

A conta do ministério na rede social X informou que, nos últimos dias, seminários de formação estavam sendo realizados em suas instalações.

O ministro, que é alvo de sanções americanas e aparece sempre munido de uma arma automática, é tio do influente ministro do Interior, Sirajuddin Haqqani.

Seu irmão, Khalaluddin Haqqani, fundou a poderosa rede Haqqani, acusada de ter cometido alguns dos ataques mais sangrentos durante o período em que os talibãs não estavam no poder no Afeganistão (2001-2021).

Desde que o Talibã retornou ao poder em 2021 e encerrou duas décadas de hegemonia americana, o número de atentados diminuiu no país.

No entanto, o ramo regional do grupo Estado Islâmico continuou realizando alguns ataques, em particular contra altos funcionários talibãs e edifícios destas autoridades.

Veja também

NATAL Ciclo Natalino do Recife: bois, pastoris, orquestras e mais neste fim de semana; confira programação