FOME NO BRASIL Ministro afirma que dados de 2024 devem mostrar até 29 milhões retirados do 'mapa da fome' Ministro disse que a redução da desigualdade precisa envolver ações conjuntas entre o governo e o setor privado

O ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias, afirmou nesta segunda-feira (17), que os dados de 2024 devem apontar que o número de pessoas que saíram da chamada insegurança alimentar chegou a 29 milhões de pessoas nos últimos dois anos.



Ele afirmou que ações do governo Lula foram responsáveis pela redução, após o que chamou de desmantelamento de políticas na área pelo governo de Jair Bolsonaro. "Estimo que devemos ter alcançado entre 28 e 29 milhões saindo do 'mapa da fome'", disse Dias.

Ele falou em evento de assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o MDS e a Visa, voltado a ações de promoção ao empreendedorismo e de educação financeira a pessoas incluídas no Cadastro Único (CadÚnico).

O ministro disse que a redução da desigualdade precisa envolver ações conjuntas entre o governo e o setor privado. "Nunca seremos um país desenvolvido com este elevado nível de pessoas em insegurança alimentar, pobreza e extrema pobreza", afirmou ele.

Dias afirmou que desde o começo do governo, cerca de 5,3 milhões de famílias, ou 20 milhões de pessoas, saíram do CadÚnico por terem atingido patamares superiores de renda. Boa parte delas foi para a classe média, segundo ele.

