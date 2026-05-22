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Justiça Ministro André Mendonça vota para manter prisão de pai de Vorcaro; Gilmar pede vista Henrique Vorcaro foi preso nesta quinta, na 6ª fase da Compliance Zero

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (22) para manter sua própria decisão que determinou a prisão do pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro.

Após o voto de Mendonça, que é relator do caso, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. A suspensão da análise do caso não interfere na prisão, que continua mantida.

Entenda

No dia 14 de maio, Henrique Vorcaro e outros acusados foram alvo da sexta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que investiga fraudes financeiras no Banco Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF).

De acordo com as investigações, o pai de Vorcaro auxiliava o filho em ações de intimidação de desafetos e na ocultação de recursos.

Após a prisão, os advogados Eugênio Pacelli e Frederico Horta afirmaram que a prisão é desnecessária.

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