Reino Unido
Ministro britânico que poderia disputar liderança com Starmer anuncia renúncia
Em sua carta de demissão dirigida a Starmer e publicada pelo ministro no X, Streeting afirma ter "perdido a confiança" no premiê e considera que ele não vai liderar o "Partido Trabalhista nas próximas eleições gerais"
O secretário de Saúde britânico, Wes Streeting (à direita), caminha pela Câmara dos Comuns para participar da Abertura Oficial do Parlamento no Palácio de Westminster, em Londres, em 13 de maio de 2026 - Foto: Toby Melville/POOL/AFP
O ministro da Saúde do Reino Unido, Wes Streeting, anunciou nesta quinta-feira (14) a sua renúncia e pode disputar a liderança do governo com o questionado primeiro-ministro Keir Starmer.
Em sua carta de demissão dirigida a Starmer e publicada pelo ministro no X, Streeting afirma ter "perdido a confiança" no premiê e considera que ele não vai liderar o "Partido Trabalhista nas próximas eleições gerais".
pic.twitter.com/9qI2Bj35ZK— Wes Streeting (@wesstreeting) May 14, 2026
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Quatro membros do gabinete de Starmer renunciaram na terça-feira e pelo menos 80 deputados do seu partido pediram sua renúncia após a derrota eleitoral dos trabalhistas nas eleições locais da semana passada.