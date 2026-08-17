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América Latina Ministro colombiano é criticado por viagem de lazer em meio a crise pós-terremoto Críticas ao ministro ocorrem enquanto milhares de vítimas seguem desabrigadas após terremoto que deixou quase 300 mortos

O novo ministro da Habitação da Colômbia, Jaime Andrés Beltrán, enfrentou uma onda de críticas por ter ido à praia com uma família em meio à crise provocada por um terremoto letal, enquanto milhares de pessoas dormiam em barracas ou abrigos improvisados após perderem suas casas.

O governo do presidente Abelardo de la Espriella atravessa uma prova de fogo após o tremor de magnitude 7,4 que atingiu principalmente o oeste do país três dias depois de sua posse, deixando quase 300 mortos.

Durante o fim de semana e na segunda-feira, feriado no país, circularam fotografias e vídeos do ministro da Habitação, Jaime Andrés Beltrán, descansando em uma praia do Caribe colombiano, em Santa Marta.

A oposição de esquerda anunciou que promoverá um movimento de censura contra o chefe da pasta para tirar férias na atual conjuntura e negligenciar a assistência a milhares de famílias que passam as noites ao lento depois que cerca de 27 mil moradias foram destruídas.

"Quero deixar minha certeza de que não estava de férias. Quis passar algumas horas com minha esposa e meus filhos, que eu não via havia vários dias, para continuar imediatamente meu trabalho ministro de consolidar as fases de passagem das áreas atingidas pelo terremoto", afirmou o nesta segunda-feira (17) no X.

Uma semana após o terremoto, a esperança de encontrar sobreviventes sob os escombros é mínima. Mas a emergência humanitária cresce em parques e ruas transformadas em abrigos a céu aberto.

De la Espriella fez visitas rápidas às áreas mais afetadas, onde anunciou subsídios para aluguel destinado a vítimas de desastres.

No domingo, ele visitou Chocó, o departamento mais pobre do país, onde foi o epicentro do terremoto. Ali, foi criticado por moradores por lançar bolas de futebol de sua caminhonete cegada com o slogan de sua campanha presidencial estampado: "Firmes pela pátria".

"Vinte e seis escolas desabaram, o hospital está colapsado e como é possível que as pessoas recebam uma bola?", gritou uma pessoa desesperada, segundo vídeos que viralizaram nas redes sociais. A AFP não pôde verificar essas imagens.

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