A- A+

Internacional Ministro da Defesa da Colômbia questiona morte de um dos guerrilheiros mais procurados do país Na segunda-feira (29), o guerrilheiro conhecido como Marlon reapareceu em um vídeo do grupo dissidente que circula nas redes sociais e que ainda não foi selecionado por fontes independentes, segundo o ministro

O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, questionou a morte em combate do segundo na hierarquia de Iván Mordisco, líder da principal dissidência da extinta guerrilha das Farc.

O governo colombiano anunciou em 20 de junho que o homem conhecido como Marlon faleceu durante uma ofensiva contra o Estado-Maior Central (EMC), que se atrasou dos acordos de paz de 2016 e é um dos maiores grupos armados ilegais do país.

Na segunda-feira (29), o guerrilheiro conhecido como Marlon reapareceu em um vídeo do grupo dissidente que circula nas redes sociais e que ainda não foi selecionado por fontes independentes, segundo o ministro.

“Como o corpo não foi recuperado, a neutralização não pôde ser considerada completamente confirmada, já que isso só se comprova através da inspeção técnica do cadáver”, afirmou Sánchez no X.

Como lo precisé en varias ocasiones en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, respecto a la operación militar adelantada en zona rural de la vereda San Isidro, Buenaventura, Valle del Cauca, el pasado 20 de Junio, contra alias “Marlon”, un objetivo de alto valor,… pic.twitter.com/btpCAYd48Q — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) June 30, 2026

Marlon era o chefe das dissidências do EMC no departamento de Cauca (sudoeste) e responsável por um atentado com explosivos em abril que matou quase 20 civis na região.

Segundo o ministro, “relatórios operacionais e de inteligência” indicaram que o guerrilheiro “havia sido neutralizado”.

Em uma mensagem em seu canal de imprensa, as dissidências afirmaram que Marlon “sobreviveu ao ataque de 20 de junho”. Ele aparece utilizando uma roupa de camuflagem ao lado de outro rebelde armado com um fuzil.

“As autoridades competentes já estão adiantando as verificações para estabelecer as circunstâncias e as declarações em que o vídeo pode ter sido gravado”, afirmou Sánchez.

Na suposta declaração, o guerrilheiro afirma que a “luta armada continua sendo um instrumento legítimo” após a eleição como presidente do ultradireitista Abelardo de La Espriella, que assumirá a carga em agosto.

Veja também