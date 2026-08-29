Ministro da Defesa da Coreia do Norte é destituído
Os "planos de reorganização estrutural" foram decididos durante uma reunião realizada no sábado e presidida por Kim Jong Un
Meios de comunicação estatais da Coreia do Norte informaram na manhã deste domingo (30, data local) mudanças no alto comando militar do país, incluindo a destituição do ministro da Defesa, No Kwang Chol.
Os “planos de reorganização estrutural” foram decididos durante uma reunião realizada no sábado e presidida por Kim Jong Un, segundo informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).
No Kwang Chol não foi apenas destituído do cargo de ministro da Defesa, mas também rebaixado na hierarquia do partido governante o “primeiro vice-diretor do Departamento da Indústria de Munições”, acrescentou a KCNA.
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Kim Song Gi, diretor do Escritório Político Geral do Exército Popular da Coreia, foi nomeado novo ministro da Defesa.
Outro alto funcionário, o assessor de Defesa Pak Jong Chon, foi nomeado vice-presidente da Comissão Militar Central e passou a integrar o Birô Político do partido governante.
Essa reorganização da liderança, que incluiu outras promoções, ocorre depois do fim dos exercícios conjuntos anuais entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.
Os exercícios, que Pyongyang denuncia regularmente como preparativos para uma invasão, foram acompanhados de perto neste ano depois que o presidente Donald Trump pediu que fossem encurtados.
Trump criticou as manobras por considerar provocativas em relação ao Norte e atacou Seul por não apoiar sua guerra contra o Irã.
O presidente americano também elogiou o líder norte-coreano Kim, com quem se reuniu duas vezes durante seu primeiro mandato no cargo.