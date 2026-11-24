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Israel Ministro da Defesa de Israel afirma que Irã está desenvolvendo armas químicas Irã nega ter armas químicas, classifica a acusação como "propaganda" de Israel e relembra o caso do Iraque

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira (24) que o Irã está desenvolvendo armas químicas e prometeu impedir que Teerã alcance esse objetivo.

"O Irã está em processo de desenvolvimento de armas químicas", declarou Katz em uma entrevista coletiva com jornalistas israelenses, segundo informações da emissora pública KAN e de outros veículos de comunicação locais.

"O Estado de Israel não vai permitir isso", afirmou o ministro da Defesa que está deixando o cargo, integrante do partido de direita Likud.

A emissora americana CNN informou na semana passada que o Irã estava preparando ataques contra altos funcionários do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com uma "bomba suja", que combina explosivos com material químico ou radioativo.

O veículo de comunicação americano, que citou como fontes funcionários que falaram sob condição de anonimato, afirmou que o plano iraniano parecia mais uma tentativa de manter opções em aberto do que uma operação "iminente".

Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, desconsiderou a notícia, classificou-a como "propaganda" nos moldes da guerra contra o Iraque e afirmou que havia indícios de que ela tinha origem em Israel.

"Ninguém acredita nisso", afirmou Araghchi na rede social X.

As declarações coincidem com as negociações em andamento para a formação de um governo em Israel, depois que nenhum partido obteve maioria absoluta nas eleições realizadas no fim de outubro.

O centrista Gadi Eisenkot recebeu do presidente Isaac Herzog a missão de formar um governo, e seu partido, Yashar, está em negociações com o Likud, do primeiro-ministro que está deixando o cargo, Benjamin Netanyahu.

Em meio às negociações, os dois dirigentes manifestaram na segunda-feira suas divergências sobre a questão do Irã.

Para Eisenkot, o Irã é a ameaça mais grave que paira sobre o Estado de Israel, mas ele afirmou que, neste momento, não considera que o país represente "uma ameaça direta e imediata".

Netanyahu, por sua vez, afirmou que "quem menospreza ou minimiza essas ameaças imediatas, sérias e graves que nos cercam o faz por razões políticas".

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