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Israel Ministro da Defesa de Israel afirma que "não há solução real para Gaza sem migração" Estamos totalmente preparados para retirá-los de lá, caso isso se torne possível - por mar, por ar, por todos os meios possíveis", disse

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira, 2, que "no final das contas, não há solução real para Gaza sem migração".

Em entrevista aos meios ynet e Yedioth Ahronoth ele apontou que 80% dos habitantes da Faixa de Gaza querem migrar, mas que o Hamas não permite que eles saiam, e que não há países no mundo dispostos a recebê-los

"Estamos totalmente preparados para retirá-los de lá, caso isso se torne possível - por mar, por ar, por todos os meios possíveis. O Egito não está disposto, então não será por intermédio deles", disse.

"O que está atrasando o processo é que os países que poderiam acolhê-los querem o apoio dos EUA. Todos os países dispostos a isso querem o respaldo americano. O presidente Donald Trump não cancelou essa iniciativa, ele a suspendeu temporariamente. Todos os países árabes o procuraram devido à pressão que exercem sobre essa questão", apontou.

"O momento chegará. Quando? Quando ficar claro que o Hamas não está cumprindo seus compromissos. Então, receberemos sinal verde para avançar militarmente, territorialmente e em outras áreas, e esse processo ganhará força", disse.

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