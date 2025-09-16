A- A+

GAZA Ministro da Defesa de Israel diz que a Faixa de Gaza "está em chamas" Moradores relataram intensos bombardeios em toda a REGIÃO nesta terça (16)

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira (16) que "Gaza está em chamas", após intensos ataques sobre a Cidade de Gaza durante a madrugada. A nova ofensiva foi lançada contra o território palestino durante a visita do secretário de Estados dos Estados Unidos, Marco Rubio, a Israel.

Moradores relataram intensos bombardeios em toda a Cidade de Gaza nesta terça. Um hospital da região recebeu 12 corpos e cerca de 90 feridos.

"Bem, como vocês viram, os israelenses começaram a realizar operações lá na Faixa de Gaza. Então, acreditamos que temos uma janela de tempo muito curta para chegar a um acordo", disse Rubio, antes de embarcar para o Catar, onde pretende se encontrar com autoridades árabes indignadas com o ataque lançado por Israel contra negociadores de Israel em Doha, na semana passada.

"Nossa preferência, nossa opção número um, é que isso a guerra em Gaza termine por meio de um acordo negociado", afirmou o chefe da diplomacia americana. "Em algum momento, isso tem que acabar. Em algum momento, o Hamas tem que ser desarmado, e esperamos que isso possa acontecer por meio de uma negociação. Mas acredito que, infelizmente, o tempo está se esgotando." Fonte: Associated Press.

