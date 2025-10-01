Qua, 01 de Outubro

Palestina

Ministro da Defesa de Israel emite 'último' aviso para evacuação da Cidade de Gaza

"Aqueles que permanecerem (...) serão considerados terroristas e colaboradores do terrorismo", acrescentou

Foto: Bashar Taleb / AFP

O ministro da Defesa de Israel declarou, nesta quarta-feira (1º), que o Exército intensificará o cerco à Cidade de Gaza e emitiu um alerta final para que seus moradores se desloquem para o sul.

"Esta é a última oportunidade para os moradores de Gaza que desejam se deslocar para o sul e deixar os agentes do Hamas isolados na Cidade de Gaza", disse Israel Katz em um comunicado divulgado pela mídia israelense.

"Aqueles que permanecerem (...) serão considerados terroristas e colaboradores do terrorismo", acrescentou.

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira que fecharia o último acesso ao norte da Faixa de Gaza para moradores do sul do território palestino a partir de 12h00 (6h00 em Brasília).
 

"A passagem para o sul continuará sendo autorizada para aqueles que não puderam evacuar da Cidade de Gaza", onde o Exército israelense continua sua ofensiva, acrescentou. "Neste momento, o Exército israelense permite livre circulação para o sul sem inspeção", acrescentou o comunicado.

A campanha israelense no território palestino continua após Trump anunciar um plano de cessar-fogo na segunda-feira, depois de se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

O movimento islamista palestino Hamas, que governa Gaza desde 2007, está avaliando o plano de 20 pontos dos EUA, informou uma fonte palestina sob condição de anonimato.

O plano prevê um cessar-fogo, a libertação de reféns israelenses em 72 horas, o desarmamento do Hamas e uma retirada gradual das forças israelenses posicionadas na Faixa de Gaza.

