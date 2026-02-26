Conflito
Ministro da Defesa do Paquistão declara 'guerra aberta' ao governo talibã do Afeganistão
"Nossa paciência chegou ao limite. A partir de agora, é uma guerra aberta entre nós e vocês", escreveu o ministro Khawaja Asif na rede social X
Confrontos na fronteira entre Afeganistão e Paquistão deixam dezenas de mortos - Foto: Sanalluah Seiam / AFP
O ministro da Defesa do Paquistão declarou uma "guerra aberta" ao governo talibã do Afeganistão nesta sexta-feira (27, data local), após um série de ataques letais entre ambos os lados.
