Conflito

Ministro da Defesa do Paquistão declara 'guerra aberta' ao governo talibã do Afeganistão

"Nossa paciência chegou ao limite. A partir de agora, é uma guerra aberta entre nós e vocês", escreveu o ministro Khawaja Asif na rede social X

Confrontos na fronteira entre Afeganistão e Paquistão deixam dezenas de mortos - Foto: Sanalluah Seiam / AFP

O ministro da Defesa do Paquistão declarou uma "guerra aberta" ao governo talibã do Afeganistão nesta sexta-feira (27, data local), após um série de ataques letais entre ambos os lados.

"Nossa paciência chegou ao limite. A partir de agora, é uma guerra aberta entre nós e vocês", escreveu o ministro Khawaja Asif na rede social X.

