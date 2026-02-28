A- A+

Conflito Ministro da Defesa e comandante da Guarda Revolucionária do Irã foram mortos, diz agência De acordo com o ministro Abbas Araghchi dois comandantes militares morreram nos bombardeios, mas a cúpula do regime permanece operando normalmente

Os Estados Unidos e Israel realizaram na manhã deste sábado (28) ataques contra alvos militares no Irã. Segundo a agência Reuters, o comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, general Mohammad Pakpour, e o ministro da Defesa, Amir Nasirzadeh, teriam sido mortos. Em contrapartida, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou à NBC News que as principais autoridades do país sobreviveram aos ataques e permanecem em seus postos.

"Todos os altos funcionários estão vivos", declarou o chanceler, de Teerã. Araghchi acrescentou que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, também está vivo. "Khamenei está vivo, até onde eu sei", afirmou.

De acordo com o ministro, dois comandantes militares morreram nos bombardeios, mas a cúpula do regime permanece operando normalmente. "Portanto, todos estão agora em suas posições, estamos lidando com esta situação e está tudo bem", disse.

O The New York Times publicou imagens de satélite mostrando danos em uma área associada ao complexo de segurança de Khamenei, na capital iraniana. As fotos, captadas pela Airbus, indicam edifícios destruídos no local que costuma servir de residência do líder supremo, além de uma espessa coluna de fumaça.

Segundo a imprensa iraniana, ataques foram registrados em diversas cidades. Colunas de fumaça foram vistas em Teerã, e houve relatos de explosões em áreas próximas a centros urbanos como Isfahan, Shiraz e Tabriz. O Exército israelense afirmou que "dezenas de alvos militares" foram atingidos até o momento.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia ameaçado a ofensiva nas últimas semanas. Neste sábado, afirmou que o país iniciou uma "operação ampla e contínua" contra o regime iraniano e alertou que Teerã "deve abaixar as armas ou enfrentar uma morte certa". As declarações foram feitas em um vídeo de oito minutos divulgado após o anúncio dos ataques militares ao Irã.

Em retaliação, o Irã lançou ataques contra bases americanas nos Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Kuwait, e disparou dezenas de drones contra Israel.

Veja também