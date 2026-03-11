A- A+

CONFLITO Ministro da Defesa israelense afirma que ofensiva contra o Irã durará "o tempo que for necessário" Segundo Katz, os ataques continuarão em Teerã e em todo o país "dia após dia, alvo após alvo

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira (11) que a campanha militar conjunta de seu país e dos Estados Unidos contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro, durará "o tempo que for necessário".

"Esta operação continuará indefinidamente, pelo tempo que for necessário, até que alcancemos todos os nossos objetivos e determinemos o resultado da campanha", disse o ministro.

Segundo Katz, os necrotérios dos hospitais no Irã estão lotados, mas insistiu que as vítimas não são civis.

Ele acrescentou que os ataques continuarão em Teerã e em todo o país "dia após dia, alvo após alvo".

Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, que resultaram na morte do líder supremo iraniano e mergulharam o Oriente Médio em uma espiral de guerra.

Katz disse que os ataques continuarão "para permitir que o povo iraniano se levante, atue e derrube este regime" e acrescentou que, "em última instância, isso depende deles".

