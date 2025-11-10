Ministro da Educação afirma que afetados por tornado no Paraná poderão fazer Enem em dezembro

A- A+

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou neste domingo que os alunos de Rio Bonito do Iguaçu (PR), afetada por um forte tornado, poderão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em dezembro.

"A reaplicação já está definida. Ontem mesmo ligamos para o governador e o secretário. E coloquei todo o ministério à disposição para reconstrução da cidade mais atingida, Rio Bonito. Nós não tínhamos a aplicação naquela prova. Todos aqueles que fizerem a reaplicação será no dia 16 e 17 de dezembro de 2025", afirmou o ministro. Segundo ele, havia 198 alunos inscritos no município.

"Além deles do Paraná, qualquer participante afetado por algum problema logístico ou acometido por alguma doença que esteja previsto no edital. Tem um prazo para solicitar, de 17 a 21 de novembro", complementou Santana.

O tornado deixou pelo menos seis mortos e um rastro de destruição na região na sexta-feira. As duas escolas estaduais do município foram devastadas após a passagem do ciclone.

Em nota oficial, o governo do Paraná também informou que 437 pessoas ficaram feridas, sendo nove em estado grave. A estimativa é que ao menos 10 mil pessoas tenham sido afetadas, segundo a Defesa Civil. Na manhã deste sábado, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), decretou estado de calamidade pública na cidade.

“Estamos aqui para fazer o levantamento local da infraestrutura atingida. Como cerca de 90% da cidade foi afetada, decretei o estado de calamidade pública, que nos permite dar mais celeridade aos atendimentos e à liberação de recursos. Já determinei que a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) estude estratégias para a reconstrução das moradias e estamos preparando alojamentos para garantir o amparo às famílias”, informou Ratinho Junior.

Balanço do Enem

O governo federal divulgou neste domingo o balanço do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. A abstenção foi de 27%, repetindo o porcentual das últimas três edições (26,6% em 2024, 28,1% em 2023 e 28,3% em 2022). Os dados foram apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, em entrevista coletiva.

"Tivemos ausência de 27%, repetindo o dado de 2024. A abstenção foi estável e isso tem sido um porcentual histórico. Foi tudo muito tranquilo", afirmou o ministro da Educação.

Santana destacou que, embora o percentual de faltas tenha se mantido estável, houve leve variação na série histórica. — Isso caiu de 23 para 24, que é 1%, e praticamente permaneceu 27% esse ano. A gente varia entre 27% e 30% — afirmou ele. O ministro ressaltou que, mesmo com o índice de abstenção semelhante, o total de inscritos aumentou, ampliando o número de participantes efetivos.

De acordo com o ministro da Educação, a prova ocorreu sem intercorrências graves e 3.240 participantes foram eliminados por infringir as regras do Exame.

"Foi um Enem fantástico. Houve pouquíssimas intercorrências. Teve um ou outro problema de energia elétrica, problemas de anulação pelo candidato levar alguma coisa que não podia ou se desentender com o aplicador", acrescentou Palácios.

Santana também anunciou que o gabarito oficial será divulgado na quinta-feira, dia 13 de novembro, e que as provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro para participantes que enfrentaram problemas logísticos. O prazo para solicitar a reaplicação será de 17 a 21 de novembro.

