Ministro da Educação anuncia que governo vai investir em graduação de matemática aplicada do Impa

A- A+

Durante a cerimônia de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada na noite desta segunda-feira em Florianópolis (SC), o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o governo federal vai investir no Impa Tech, projeto de graduação do Instituto de Matemática Aplicada, realizador da competição. Segundo o ministro, a pasta estuda políticas de inclusão de jovens brasileiros no ensino superior.

— O Ministério da Educação vai apoiar financeiramente a criação do curso de graduação do IMPA para estimular os jovens deste país. Vamos procurar trabalhar para que todos tenham a oportunidade de cursar o ensino superior. A educação é o único caminho que o país tem para crescer e se desenvolver — afirmou Santana, que representava o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A instituição vai iniciar o primeiro curso de graduação em matemática aplicada em 2024, em parceria com startups de alta tecnologia, empresas e escritórios de investidores. Ao todo, 100 estudantes serão selecionados anualmente para a graduação e contemplados com uma bolsa de estudos. O curso de bacharelado do instituto, que terá duração de quatro anos, será inteiramente gratuito e a seleção dos alunos ocorrerá, principalmente, a partir do desempenho dos estudantes em olimpíadas do conhecimento, entre elas, a OBMEP.



A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também esteve presente no evento, que premiou mais de mil estudantes de todo o país pelo bom desempenho nas edições 16ª e 17ª da OBMEP. Em seu discurso, Luciana destacou a importância da competição científica.

— Sem dúvida, a OBMEP é uma das políticas públicas mais bem-sucedidas em nosso país e promove também a inclusão social por meio do conhecimento.

Veja também

GUERRA NA UCRÂNIA Explosão destrói barragem no sul da Ucrânia; moradores são evacuados; veja vídeo