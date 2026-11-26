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EDUCAÇÃO Ministro da Educação diz que ensino superior disputa atenção dos jovens com o meio digital Em balanço do Censo da Educação Superior, Leonardo Barchini defendeu o impacto do diploma na renda e no emprego, e atribuiu recorde de matrículas à retomada de investimentos

O Censo da Educação Superior 2025, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação (MEC), com dados do levantamento anual realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostrou que o total de estudantes no ensino superior brasileiro alcançou a marca recorde de 10,6 milhões.



Para o ministro da Educação Leonardo Barchini, hoje, há uma disputas dá atenção dos jovens entre a educação e o meio digital. No entanto, ele destaca que além da remuneração que aumenta, a taxa de desemprego de uma pessoa que conclui o ensino superior é a metade do Brasil, 3%. Segundo ele, pessoas que terminam a graduação vivem mais e utilizam menos sistemas de saúde.

— Nosso objetivo é que mais pessoas estudem, é a maior extensão do ensino superior. No Brasil, o diploma de ensino superior premia o trabalhador. É muito importante para a produtividade do país e para a economia brasileira que mais pessoas ingressem no ensino superior. Foram registrados 26 milhões de brasileiros com diploma de graduação e isso se deve à muito trabalho, expandimos o Ensino Médio no Brasil e fizemos políticas públicas para absorver essa população que concluía o Ensino Médio, além das políticas como ProUni, Fies, Institutos Federais e o aumento de renda que permitiu que as pessoas pagassem seus cursos. O conjunto de políticas econômicas e políticas educacionais contribuíram para esse resultado — destaca Barchini.

Os dados do censo mostraram que um a cada quatro jovens de 18 a 24 anos está na universidade, é o maior índice já registrado. Também foi apontado recorde na educação superior: 29% dos jovens frequentam ou concluíram graduação em 2025.

— Chama atenção o crescimento da rede federal, que teve um subfinanciamento entre 2016 a 2022 e o MEC perdeu recursos, o que fez com que essas unidades fossem impactadas e sucateadas. Retomamos, a partir de 2023, investimentos e já começamos a ver os resultados — pontua Barchini.





‘Maior aderência ao mundo do trabalho’

O diretor de estatísticas educacionais do Inep, Fabio Bravin, destaca que o Censo é uma pesquisa estatística realizada em parceria com as instituições de ensino superior. Para ele, os avanços vistos nesse período refletem a mudança nas formas de oferta dos cursos de graduação. Antes, o ensino superior era oferecido apenas nas modalidades presencial ou EAD. Agora, os alunos podem ingressar em graduação em três modalidades: presencial, EAD ou semipresencial.

Para o secretário de Educação Superior do MEC, Marcus Vinícius David, a oferta de cursos nessas modalidades contribuiu para o aumento no ingresso de mais estudantes no ensino superior.

— O sucesso da polícia de educação superior é absolutamente compatível e necessária para garantir os processos de desenvolvimento econômico de uma sociedade. O processo deverá ser acompanhado de expansão no ensino superior. Por trás dos dados, há um esforço muito grande de políticas qualitativas no ensino superior. A disponibilização de cursos com mais aderências ao mundo do trabalho gerou esses reflexos nos dados coletados, os estudantes voltam a se interessar pela educação superior — destaca David.

Crescimento na Licenciatura

O levantamento do Censo mostrou que as licenciaturas representam 33,9% desses cursos, cerca de um terço dos cursos EAD em 2025.

— A Licenciatura foi fortalecida, teve crescimento fruto da nova regularização e do projeto Mais Professores. Mais do que dobrou os estudantes com alto desempenho nesses cursos, aqueles que tiram mais de 600 no Enem e optaram por seguir a Licenciatura, devido ao programa Pé-de-Meia Licenciaturas — afirma o ministro da Educação.

Os 15 cursos de maiores matrículas em licenciatura foram:

Pedagogia

Educação Física

História

Matemática

Letras Português

Biologia

Geografia

Letras Português Inglês

Artes Visuais

Letras Inglês

Química

Física

Educação Especial

Música

Filosofia

O presidente do Inep, Manuel Palacios, destaca que os dados do Censo são importantes para mostrar a “revolução educacional de grande magnitude” que o país vivencia nos últimos anos.

— É um trabalho de grande magnitude executado com todo o rigor do Inep. Os dados contribuem de maneira muito significativa para aquilo que muitos autores chamam de “revolução educacional" que o Brasil sofreu nos últimos anos. Temos um padrão de escolaridade hoje muito diferente do que tínhamos no passado — defendeu Palacios.

Cursos semipresenciais crescem no país e EAD apresentam quedas

Em seu primeiro ano de registro, foram contabilizados 880 cursos de graduação oferecidos no formato semipresencial no Brasil, que representam 1,9% dos 45.748 cursos de graduação com estudantes vinculados contabilizados pelo Censo.

Do total de cursos semipresenciais, 453 eram bacharelados e 129 tecnológicos. Os 880 registros. A maior parte das graduações brasileiras continuou sendo oferecida presencialmente: 33.665 cursos, equivalentes a 73,6% do total. Outros 11.203 eram a distância, o equivalente a 24,5%.

Os cursos na modalidade à distância recuaram no país pela primeira vez em 24 anos, quando a série histórica foi iniciada. Os dados mostram, no entanto, que o total de matrículas no país cresceu na comparação com 2024, tanto no ensino presencial quanto no remoto. Em 2025, foram 5.458.334 alunos inscritos na modalidade à distância, houve um crescimento de 269 mil matrículas no EAD.

— O MEC nunca foi contra a educação EAD, ao contrário, sempre estimulou, é uma estratégia, uma ferramenta, com potencial enorme para o nosso país e para aumentar o acesso à educação e a democratização do ensino. Vimos como a educação à distância pintou o país, temos quase uma cobertura nacional de acesso ao ensino superior e muito se deu à educação EAD. O que viemos era que o estudante era deixado em uma situação em que ele deveria percorrer o curso de graduação sozinho, sem o apoio necessários. Não é porque o estudante está a distância que ele não deve ter uma proximidade com sua instituição educação. Com o decreto, procuramos trazer essa aproximação — destaca a secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Marta Abramo.

Já em relação às matrículas na modalidade presencial, após nove anos de queda, houve um crescimento de 92 mil matrículas, foram registrados 5.037.482 novos alunos no presencial. O Censo também mostrou que, entre as instituições privadas, 78% são com fins lucrativos.

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