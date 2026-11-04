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Exame Nacional do Ensino Médio Ministro da Educação diz que tema da redação do Enem será "aderente ao que estamos vivendo" Durante o programa "Bom Dia, Ministro", Leonardo Barchini falou sobre políticas de acesso, permanência e expansão do ensino no país e a ampliação do Pé-de-Meia e do Pé-de-Meia Universitário

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou, nesta quarta-feira, durante o programa de rádio e internet da Agência Gov “Bom Dia, Ministro”, que o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) todo ano faz referência ao que o país está vivendo.

Segundo ele, a temática é escolhida por uma comissão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sem interferência.

— O tema da redação é sempre motivo de ansiedade e curiosidade. O ministro nem passa perto, ele é elaborado em um ambiente seguro por uma comissão e fica guardado a sete chaves para que possamos ter isonomia para a aplicação. Todo ano tem uma certa polêmica, mas são temas aderentes ao que estamos vivendo na nossa época. O Enem também testa conhecimentos gerais e queremos passar para o estudante o espírito do tempo. A gente tem evoluído nos temas da redação, é a 18ª, mas eu fico afastado. Não me arrisco a dizer por onde o tema vai — destaca Barchini.

Confidencialidade da prova

Após a polêmica sobre um possível vazamento das questões do Enem 2025, o ministro apontou que, neste ano, a prova ocorrerá com “total segurança”. Barchini explicou que o caso no ano passado decorreu de questões parecidas divulgadas em cursinhos ao longo do ano, mas que não teria afetado os resultados da prova e nem proporcionado que algum estudante se sobressaia.

— Depois do acontecido no ano passado, que algumas questões semelhantes estavam sendo distribuídas em cursinhos, o Enem reformulou totalmente a pré-testagem dos itens do Enem. Como o exame é uma prova com teoria da resposta ao item, é preciso pré-testar a questão para ver o nível da dificuldade. Neste ano, o Inep fez os pré-testes de outra maneira e alterou totalmente esses protocolos de confidencialidade. Esse ano, faremos a prova com total segurança e temos certeza que a edição ocorrerá da melhor maneira possível, garantimos essa segurança para termos isonomia. Mas, no ano passado, não tivemos alterações nos resultados e ninguém que se sobressaiu, acionamos a Polícia Federal e as pessoas estão sendo investigadas. São muitas edições das provas e várias maneiras de perguntar a mesma coisa é natural que algumas questões parecidas se repitam — afirmou.

Mulheres são maioria na prova

Neste ano, foi registrado que 63,98% dos inscritos eram mulheres. Segundo o ministro, o destaque representa a inclusão das mulheres em todos os níveis da educação, do básico à faculdade.

— A participação das mulheres na educação é maioria, e não seria diferente no Enem. O Enem é a conclusão do ensino médio e as mulheres são maioria também na faculdade, por uma razão histórica, as mulheres frequentavam menos as escolas, com a expansão da universalização da educação, elas alcançaram esses níveis. As mulheres são maioria em todos os níveis da educação — destacou.

No encontro, Barchini também falou sobre as políticas de acesso, permanência e expansão do ensino no país, como o Enem, a ampliação do Pé-de-Meia e do Pé-de-Meia Universitário e a meta de 1 mil unidades de institutos federais no país.

As provas do Enem 2026 serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 8 e 15 de novembro. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília. A aplicação começa às 13h30. Para realizar o exame, os estudantes devem apresentar documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente.

No primeiro domingo, os participantes farão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. No segundo, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Cada área do conhecimento terá 45 questões.

O que pode levar para a prova?

Documentos digitais precisam ser apresentados diretamente nos aplicativos oficiais. Capturas de tela, fotografias, arquivos salvos fora dos aplicativos e documentos digitais sem foto não são aceitos. Também não servem como identificação boletins de ocorrência, protocolos, certidões de nascimento ou casamento, título eleitoral impresso, carteira de estudante, crachás e cópias de documentos, mesmo autenticadas.

Celulares, relógios, lápis, borrachas e outros objetos também podem ser levados até o prédio, mas precisam ficar guardados no envelope porta-objetos fornecido pela organização, conforme as orientações do edital. O descumprimento das regras pode levar à eliminação do candidato. Até mesmo um celular desligado que emita algum som dentro do envelope, como um alarme programado, pode resultar na exclusão do participante. O Cartão de Confirmação de Inscrição, embora não seja obrigatório, é recomendado pelo Ministério da Educação (MEC) para facilitar a consulta ao endereço e aos horários do exame.

Os participantes podem levar alimentos, água e medicamentos necessários, mas precisam permitir que os itens sejam vistoriados pelo chefe de sala. A recomendação é escolher lanches práticos, que possam ser consumidos sem atrapalhar a realização do exame. Recipientes de água não podem ter componentes eletrônicos e também podem passar por inspeção.

Medicamentos devem ser levados apenas na quantidade necessária. Bulas, anotações e outros materiais impressos precisam permanecer dentro do envelope porta-objetos. Artigos religiosos, como burca e quipá, também podem ser vistoriados. Nesse caso, a inspeção deve ser feita de maneira reservada pelo coordenador. Materiais próprios necessários ao atendimento especializado também podem passar por verificação.

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