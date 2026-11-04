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Exame Nacional do Ensino Médio

Ministro da Educação diz que tema da redação do Enem será "aderente ao que estamos vivendo"

Durante o programa "Bom Dia, Ministro", Leonardo Barchini falou sobre políticas de acesso, permanência e expansão do ensino no país e a ampliação do Pé-de-Meia e do Pé-de-Meia Universitário

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Ministro da Educação diz que tema da redação do Enem será "aderente ao que estamos vivendo"Ministro da Educação diz que tema da redação do Enem será "aderente ao que estamos vivendo" - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou, nesta quarta-feira, durante o programa de rádio e internet da Agência Gov “Bom Dia, Ministro”, que o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) todo ano faz referência ao que o país está vivendo.

Segundo ele, a temática é escolhida por uma comissão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sem interferência.

— O tema da redação é sempre motivo de ansiedade e curiosidade. O ministro nem passa perto, ele é elaborado em um ambiente seguro por uma comissão e fica guardado a sete chaves para que possamos ter isonomia para a aplicação. Todo ano tem uma certa polêmica, mas são temas aderentes ao que estamos vivendo na nossa época. O Enem também testa conhecimentos gerais e queremos passar para o estudante o espírito do tempo. A gente tem evoluído nos temas da redação, é a 18ª, mas eu fico afastado. Não me arrisco a dizer por onde o tema vai — destaca Barchini.

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Confidencialidade da prova
Após a polêmica sobre um possível vazamento das questões do Enem 2025, o ministro apontou que, neste ano, a prova ocorrerá com “total segurança”. Barchini explicou que o caso no ano passado decorreu de questões parecidas divulgadas em cursinhos ao longo do ano, mas que não teria afetado os resultados da prova e nem proporcionado que algum estudante se sobressaia.

— Depois do acontecido no ano passado, que algumas questões semelhantes estavam sendo distribuídas em cursinhos, o Enem reformulou totalmente a pré-testagem dos itens do Enem. Como o exame é uma prova com teoria da resposta ao item, é preciso pré-testar a questão para ver o nível da dificuldade. Neste ano, o Inep fez os pré-testes de outra maneira e alterou totalmente esses protocolos de confidencialidade. Esse ano, faremos a prova com total segurança e temos certeza que a edição ocorrerá da melhor maneira possível, garantimos essa segurança para termos isonomia. Mas, no ano passado, não tivemos alterações nos resultados e ninguém que se sobressaiu, acionamos a Polícia Federal e as pessoas estão sendo investigadas. São muitas edições das provas e várias maneiras de perguntar a mesma coisa é natural que algumas questões parecidas se repitam — afirmou.

Mulheres são maioria na prova
Neste ano, foi registrado que 63,98% dos inscritos eram mulheres. Segundo o ministro, o destaque representa a inclusão das mulheres em todos os níveis da educação, do básico à faculdade.

— A participação das mulheres na educação é maioria, e não seria diferente no Enem. O Enem é a conclusão do ensino médio e as mulheres são maioria também na faculdade, por uma razão histórica, as mulheres frequentavam menos as escolas, com a expansão da universalização da educação, elas alcançaram esses níveis. As mulheres são maioria em todos os níveis da educação — destacou.

No encontro, Barchini também falou sobre as políticas de acesso, permanência e expansão do ensino no país, como o Enem, a ampliação do Pé-de-Meia e do Pé-de-Meia Universitário e a meta de 1 mil unidades de institutos federais no país.

As provas do Enem 2026 serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 8 e 15 de novembro. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília. A aplicação começa às 13h30. Para realizar o exame, os estudantes devem apresentar documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente.

No primeiro domingo, os participantes farão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. No segundo, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Cada área do conhecimento terá 45 questões.

O que pode levar para a prova?
Documentos digitais precisam ser apresentados diretamente nos aplicativos oficiais. Capturas de tela, fotografias, arquivos salvos fora dos aplicativos e documentos digitais sem foto não são aceitos. Também não servem como identificação boletins de ocorrência, protocolos, certidões de nascimento ou casamento, título eleitoral impresso, carteira de estudante, crachás e cópias de documentos, mesmo autenticadas.

Celulares, relógios, lápis, borrachas e outros objetos também podem ser levados até o prédio, mas precisam ficar guardados no envelope porta-objetos fornecido pela organização, conforme as orientações do edital. O descumprimento das regras pode levar à eliminação do candidato. Até mesmo um celular desligado que emita algum som dentro do envelope, como um alarme programado, pode resultar na exclusão do participante. O Cartão de Confirmação de Inscrição, embora não seja obrigatório, é recomendado pelo Ministério da Educação (MEC) para facilitar a consulta ao endereço e aos horários do exame.

Os participantes podem levar alimentos, água e medicamentos necessários, mas precisam permitir que os itens sejam vistoriados pelo chefe de sala. A recomendação é escolher lanches práticos, que possam ser consumidos sem atrapalhar a realização do exame. Recipientes de água não podem ter componentes eletrônicos e também podem passar por inspeção.

Medicamentos devem ser levados apenas na quantidade necessária. Bulas, anotações e outros materiais impressos precisam permanecer dentro do envelope porta-objetos. Artigos religiosos, como burca e quipá, também podem ser vistoriados. Nesse caso, a inspeção deve ser feita de maneira reservada pelo coordenador. Materiais próprios necessários ao atendimento especializado também podem passar por verificação.

 

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