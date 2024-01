A- A+

homenagem Ministro da Educação do Vaticano recebe título de Doutor Honoris Causa na Unicap, nesta quinta (25) Também está marcada uma missa de eucaristia presidida por dom José Tolentino, homenageado pela universidade, na Igreja do Carmo de Olinda

Nesta quinta-feira (25), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no Recife, concederá o título de Doutor Honoris Causa ao Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, ministro da Educação do Vaticano e professor visitante da instituição. O evento acontece às 16h, no auditório G2 da universidade. A cerimônia vai contar com a presença do Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

Após o evento, de acordo com a assessoria da universidade, o cardeal deve fazer uma visita ao túmulo de dom Hélder Câmara, na Cidade Alta, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Pouco depois, às 19h30, está marcada uma missa de eucaristia presidida por dom José Tolentino na Igreja do Carmo de Olinda.

Trajetória de Dom Tolentino

Dom Tolentino é poeta, ensaísta, filósofo e teólogo português com diversos livros publicados. Ele também é prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Cúria Romana. O cargo equivale ao de ministro, já que o Vaticano é um Estado independente.

Antes de ser nomeado prefeito do Dicastério, dom Tolentino foi diretor da Biblioteca Apostólica Vaticana e Arquivista. No final do ano passado, ele venceu o Prêmio Pessoa 2023, iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos que visa a reconhecer a atividade de portugueses com papel significativo na vida cultural e científica do país.

Este será o primeiro título de Doutor Honoris Causa de dom Tolentino no Brasil. Os membros do júri consideraram que Tolentino de Mendonça é “uma das vozes fundamentais da poesia contemporânea portuguesa e europeia”.

Relação com a Unicap

A relação de Tolentino de Mendonça com a Unicap não é de hoje. Em 2009, ele começou a dar cursos e ministrar palestras na universidade. Em agosto de 2015, por iniciativa do reitor da instituição, padre Pedro Rubens, a Universidade, em parceria com a Editora Paulinas, lançou “A Leitura Infinita – A Bíblia e a sua interpretação”, seu primeiro livro no Brasil.

Em 2017, dom Tolentino voltou à Unicap para lançar o livro “Libertar o Tempo” durante a Semana de Estudos Bíblicos, promovida pelo Programa de Pós-Graduação e pela Graduação em Teologia da Católica. O evento contou com a presença do jurista e imortal da Academia Pernambucana de Letras, José Paulo Cavalcanti Filho, que fez a apresentação da obra.

Dos nove livros do cardeal editados no Brasil, três foram lançados pela Unicap - os dois mencionados acima e “A Construção de Jesus”, de 2018. O texto de Dom Tolentino pode ser visto ainda em outra publicação no Brasil. Ele assina a apresentação da obra “A Mesa de Deus” (Editora Record, 2022), de autoria da pesquisadora gastronômica Maria Lectícia Monteiro Cavalcanti, esposa de José Paulo Cavalcanti.

Dom Tolentino também é professor e foi vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa até a sua nomeação episcopal, em junho de 2018. Na mesma instituição, atuou como diretor da Faculdade de Teologia. Veja, abaixo, os livros de sua autoria publicados no Brasil:

Elogio da sede - (Ed. Paulinas) 2018

A Construção de Jesus: a dinâmica Narrativa de Lucas – (Ed. Paulinas & Unicap) 2018

Libertar o tempo. Para uma arte espiritual do presente – (Ed. Paulinas) 2017

Um Deus que dança: itinerários para a oração (Ed. Paulinas) 2016

A mística do instante: O tempo e a promessa (Ed. Paulinas) 2016

A Leitura Infinita: Bíblia e Interpretação (Ed. Paulinas & Unicap) 2015

Nenhum Caminho será longo (Ed. Paulinas) 2013

Pai nosso que estás na terra. O Pai-nosso aberto a crentes e não crentes (Ed. Paulinas) 2013

O tesouro escondido: Para uma busca interior - (Ed. Paulinas) 201

