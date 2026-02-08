Dom, 08 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo07/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
governo federal

Ministro da Educação faz pronunciamento em rede nacional neste domingo (8)

Santana anunciou na semana passada que deixará o cargo em abril

Reportar Erro
O ministro da Educação, Camilo Santana, fará pronunciamento neste domingo (8)O ministro da Educação, Camilo Santana, fará pronunciamento neste domingo (8) - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão neste domingo (8), às 20h15. O tema não foi divulgado. A fala terá a duração de 5 minutos e 41 segundos. Santana já fez um pronunciamento em rede nacional em novembro, na véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Santana anunciou na semana passada que deixará o cargo em abril. Segundo ele, o objetivo da saída é apoiar a reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e coordenar a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado.

Leia também

• ACM Neto critica 'panelinha' do PT na BA e ironiza evento em Salvador: "Lula não saiu muito feliz'

• Álvaro Porto diz que pautas pendentes do governo na Alepe serão analisadas após o Carnaval

• "Tudo no tempo certo", diz Victor Marques sobre ser o anfitrião do municipal no próximo Carnaval

Reportar Erro

Veja também

Newsletter