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INCÊNDIO Ministro da Educação viaja para o Recife para acompanhar investigação de incêndio em prédio da UFPE Barchini publicou um vídeo nas redes sociais no qual informa que já estava a caminho do aeroporto para se deslocar até a capital pernambucana

O ministro da Educação Leonardo Barchini está a caminho do Recife, na manhã desta quinta-feira (8), para acompanhar as investigações do incêndio que atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na noite dessa quarta-feira (7).



Barchini publicou um vídeo nas redes sociais no qual informa que já estava a caminho do aeroporto para se deslocar até a capital pernambucana.



"Estou indo para o Recife para ver de perto as consequências do que aconteceu com o incêndio que atingiu a Universidade Federal de Pernambuco ontem à noite [...] Já estamos em contato com o reitor e com a universidade. Colocamos o MEC à disposição. Vamos saber as causas, precisamos saber das causas e levar à Polícia Federal, que já está investigando para descobrir em breve o que causou esse incêndio", afirmou.

No edifício, funcionavam vários laboratórios no primeiro andar, ligados a fármacos, informática e computação. Segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, os prejuízos podem chegar a R$ 100 milhões, além do científico.



O ministro lamentou o caso e prestou solidariedade aos pesquisadores. "Uma notícia muito triste para a gente. Muitos anos de pesquisa, trabalho e dedicação foram tomados pelo fogo", completou.

Perícia

A Polícia Federal está no local desde o início da manhã desta quinta-feira realizando as primeiras perícias. Um perito criminal da Polícia Federal (PF) explicou à reportagem da Folha de Pernambuco, que, devido à proporção do incêndio e à extensão dos danos, o órgão possui competência e equipe especializada para realizar a análise do local e identificar as possíveis causas da ocorrência.



A perícia deverá considerar as condições do imóvel e os vestígios deixados pelo fogo para determinar a origem das chamas.

Nota da UFPE

Segundo o reitor, nesta quinta-feira, equipes ligadas à Superintendência de Infraestrutura, junto a equipes da Segurança do Trabalho, vão fazer uma investigação mais detalhada para descobrir a origem do incêndio que afetou a nossa universidade.



Em nota divulgada à imprensa, a Universidade Federal de Pernambuco lamentou profundamente o ocorrido, "especialmente em relação às pesquisas afetadas".

A instituição também afirmou que, posteriormente, vai avaliar a situação e os danos causados.

"A UFPE presta solidariedade a todos os pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam no local", afirmou a universidade na nota.

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