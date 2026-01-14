A- A+

Ministro da França avalia enviar terminais de satélite de concorrente da Starlink ao Irã O objetivo é ajudar o país a restabelecer o acesso à internet depois do apagão, segundo Jean-Noël Barrot

A França está analisando a possibilidade de enviar terminais de satélite da Eutelsat, concorrente da Starlink, ao Irã para ajudar a restabelecer o acesso à internet após um recente apagão nas comunicações imposto pelas autoridades iranianas, informou nesta quarta-feira (14), o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot.

"Estamos explorando todas as opções, e a que você mencionou está entre elas", respondeu ele, ao ser questionado no plenário por parlamentares franceses. Barrot classificou a repressão como "a mais violenta da história contemporânea do Irã".

Assim como o governo francês, no último domingo o presidente dos EUA, Donald Trump, já havia prometido que pretende conversar com o bilionário Elon Musk sobre a possibilidade de restaurar o acesso à internet no Irã por meio do serviço de satélite Starlink, operado pela empresa SpaceX.

No Irã, o chefe do judiciário, Gholamhossein Mohseni-Ejei, sinalizou nesta quarta que haverá julgamentos rápidos e execuções para aqueles detidos em protestos nacionais. Os comentários surgem enquanto ativistas alertavam que enforcamentos dos detidos poderiam ocorrer em breve.

Desde o início dos protestos, em 28 de dezembro, mais de 18 mil pessoas foram presas e mais de 2.500 foram mortas, a grande maioria manifestantes, de acordo com a Human Rights Activists News Agency. A organização conta com uma rede de ativistas dentro do Irã, que confirma todas as fatalidades relatadas.

