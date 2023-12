Ministro da Imigração britânico renuncia a discordar do projeto polêmico

O ministro britânico da Imigração, Robert Jenrick, renunciou nesta quarta-feira (6) ao cargo após a publicação de um controverso projeto de lei sobre o envio de migrantes para Ruanda e expressou seu “profundo desacordo com a orientação” do governo conservador.

Sua renúncia reforça a pressão da ala mais à direita do governo sobre o primeiro-ministro, Rishi Sunak, para suportar a luta contra a imigração ilegal antes das eleições previstas para 2024.

“Com grande tristeza, escrevi ao primeiro-ministro para apresentar minha renúncia como ministro da Imigração. Não posso continuar no cargo quando estou em profundo desacordo com a orientação da política do governo em matéria de imigração”, escreveu Jenrick na rede social X.