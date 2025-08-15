A- A+

Saúde Ministro da Saúde anuncia novo equipamento para pacientes do SUS no Real Hospital Português Equipamento de radioterapia integra o Programa Agora Tem Especialistas e será exclusivo para pacientes do Sistema Único de Saúde

Em visita ao Recife nesta quinta-feira (14), o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve no Real Hospital Português (RHP), na área central do Recife, para anunciar a doação de um moderno acelerador linear, que será utilizado exclusivamente no atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o equipamento, que está avaliado em cerca de R$10 milhões e viabilizado por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), os pacientes passarão a contar com duas máquinas dedicadas integralmente ao SUS no RHP.

O Programa Agora Tem Especialistas foi lançado pelo Governo Federal com o intuito de reduzir o tempo de espera em tratamentos para os pacientes. Foto: Paulo Feijó/RHP

A ação integra o Programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo Governo Federal para ampliar o acesso à saúde e reduzir o tempo de espera para tratamentos de alta complexidade em todo o país.

O cenário nacional é desafiador: atualmente, 369 equipamentos de radioterapia atendem exclusivamente o SUS para uma população de mais de 164 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS, o que contribui para longas filas e atrasos no início do tratamento, com impacto direto na qualidade de vida dos pacientes.

Dados mostram que atrasos de apenas 30 a 60 dias no início da radioterapia podem aumentar a mortalidade em até 8%. Em Pernambuco, a ampliação da rede radioterápica é considerada estratégica para atender à demanda reprimida.

Alexandre Padilha, Ministro da Saúde, visitou o Hospital Real Português (RHP), no bairro do Paissandu, área central do Recife. Foto: Paulo Feijó/RHP

Durante a visita, o Ministro Padilha conheceu os atuais aceleradores lineares em operação no RHP e o bunker (estrutura de concreto já pronta) que irá abrigar o novo equipamento e destacou que o Programa Agora Tem Especialistas é um esforço do Governo Federal para reduzir o tempo de espera de atendimentos especializados, exames e cirurgias.

"Com esse novo acelerador que vem para o Hospital Português, vamos conseguir mais do que dobrar o número de atendimentos a pacientes do SUS no hospital. Além disso, o programa também vai aumentar em mais de 50% os procedimentos de cateterismo e cirurgia geral", afirmou o ministro.

O novo equipamento vai permitir que o RHP amplie significativamente a capacidade de atendimento para o SUS, aumentando o número de sessões de radioterapia e encurtando o tempo de espera para início do tratamento.

Em 2024, o hospital já havia realizado um volume expressivo de sessões para pacientes da rede pública e, com o reforço, pretende atender ainda mais pessoas, assegurando tecnologia de ponta e cuidado humanizado.

Alberto Ferreira da Costa Junior, Provedor do RHP, ressaltou a importância do investimento e da parceria com o Governo Federal.

"No tratamento oncológico da radioterapia, agora ganhamos um importante reforço com a doação do novo equipamento, que ampliará nossa capacidade de atendimento aos pacientes do SUS. Esta visita reforça a importância do diálogo e da cooperação entre instituições públicas e privadas para ampliar o acesso e melhorar a qualidade da saúde no nosso país. Seguiremos firmes na nossa missão de servir à sociedade, investindo em infraestrutura, tecnologia e capacitação das nossas equipes, sempre com o paciente no centro do cuidado", disse.

A iniciativa deve fortalecer a rede de radioterapia em Pernambuco e simboliza um passo importante para transformar a realidade de pacientes oncológicos no Brasil.

