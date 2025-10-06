A- A+

METANOL Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol O cantor recebeu alta hospitalar no último domingo (5) após ficar internado por cerca de três dias

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 6, que os exames do rapper Hungria não detectaram metanol no sangue do cantor. Padilha afirmou que o hospital privado onde o cantor foi internado já havia solicitado exame, mas o Ministério da Saúde auxiliou a equipe a ter acesso a um centro de toxicologia do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Que fez a detecção mais rápida, descartando a presença do metanol no sangue. Não só do metanol, mas também dos derivados do metanol, que é o ácido fólico", disse o ministro em entrevista ao portal "Metrópoles".

Durante coletiva de imprensa na semana passada, sem citar nomes, o ministro chegou a confirmar que o exame do único caso suspeito de Brasília tinha dado positivo para a sustância. Minutos depois, a assessoria do ministro voltou atrás e disse que o caso ainda não havia sido confirmado laboratorialmente.

O cantor Hungria recebeu alta hospitalar no último domingo, 5, após ficar internado por cerca de três dias. O rapper deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, com sintomas como náuseas, vômitos, turvação visual, cefaleia e acidose metabólica após ingerir bebida alcoólica adulterada.

Segundo boletim médico divulgado pela assessoria do cantor, Hungria "apresentou excelente evolução clínica", seguirá com os cuidados clínicos e será reavaliado.

De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem 225 notificações de suspeita de intoxicação por metanol. Desses, 16 foram confirmados e 209 estão em investigação.

Até o momento, são 13 Estados com casos notificados: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará. O ministério afirmou que Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.

Na semana passada, o ministro da saúde recomendou que a população suspenda o consumo de destilados por ora.

"Na condição de ministro e como médico a recomendação é que se evite ingerir produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem. Não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas" recomendou Padilha." Não faz problema nenhum na vida de ninguém evitar o consumo."

