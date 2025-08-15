A- A+

GOVERNO FEDERAL Alexandre Padilha encerra agenda no Recife com anúncios de investimentos para tratamento do câncer As medidas anunciadas pelo ministro Alexandre Padilha integram as ações do programa Agora Tem Especialistas, que visa reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias em áreas essenciais para o SUS

Nesta sexta-feira (15), o Ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, anunciou, no Recife, diversas entregas para avanços no tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde (SUS).

As medidas integram as ações do programa Agora Tem Especialistas, que visa reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias em áreas essenciais para o SUS, como a oncologia.

Pela manhã, o ministro visitou as instalações da Unidade de Saúde da Família (USF) Doutora Fernanda Wanderley, que fica na Linha do Tiro, Zona Norte do Recife, e o Hospital da Mulher do Recife, na Estância, na Zona Oeste da cidade.

Nesta etapa da visita, o ministro anunciou uma nova estratégia de rastreamento do câncer de colo de útero, que deve ser implantada em todo o país até o final de 2026 pelo programa ‘Agora Tem Especialistas’.

A nova técnica é um teste de biologia molecular DNA-HPV. Em outras palavras, enquanto o papanicolau identifica células já com alterações no útero, o novo método age antes, detectando o DNA do vírus, identificando se a paciente tem HPV.

No período da tarde, o ministro visitou o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) e o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na área central do Recife, para anunciar a chegada de novos equipamentos para tratamento de pacientes com câncer.

Ambos receberão novos aceleradores lineares, equipamentos de alta tecnologia utilizados em tratamentos de radioterapia para o atendimento oncológico de pacientes do SUS.

Tecnologia

Os novos equipamentos devem impactar, significativamente, a capacidade de atendimento de ambos os hospitais, reduzindo a fila de espera e o tempo para início do tratamento, contribuindo para resultados mais ágeis e efetivos.

A agenda do ministro foi finalizada no Pronto Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares (Procape), onde foi anunciado o aumento do financiamento para o laboratório de eletrofisiologia, que busca zerar a fila de 293 pacientes que buscam tratamento para arritmia grave.

Também no Procape, junto ao prefeito do Recife, João Campos, o ministro Alexandre Padilha anunciou ainda um investimento federal para a construção da nova sede do Laboratório Municipal de Saúde Julião Paulo da Silva. Atualmente, a unidade funciona ao lado do Procape, em Santo Amaro, e, com a expansão do pronto-socorro cardiológico, que passará a ocupar a edificação, será transferida para um novo endereço, no bairro de Casa Amarela (Av. Norte, 5616).

A estrutura moderna contará com aquisição de equipamentos, insumos e contratação de profissionais, dobrando a capacidade de coletas e ampliando em 40% a oferta de exames.

Atualmente, o laboratório realiza, por mês, 3.300 coletas. Com a expansão, chegará a 6.600 por mês. Já a capacidade mensal de produção de exames passará de 324.600 para 454.440 em um período de 30 dias. A unidade realiza diversas análises em patologia clínica (sangue, urina, hanseníase, ISTs, citopatologia e histopatologia, entre outros) e bromatológicas, a exemplo de análise de água, qualidade do leite humano, alimentos e outros produtos causadores de doenças e surtos.

Investimentos

Os anúncios contaram ainda com a presença da reitora da Universidade de Pernambuco (UPE), Maria do Socorro; da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; do diretor do Procape, Ricardo Lima; do senador Humberto Costa; do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; do secretário de Atenção Especializada na Saúde, Mozart Sales; da secretária de Saude do Recife, Luciana Albuquerque; e da secretária estadual de Saúde, Zilda do Rego Cavalcanti.

“Eu quero agradecer muito a Pernambuco por esses dois dias. Nós fizemos um verdadeiro pacotão do agora têm especialista aqui. Porque a gente fez questão de, nesses dois dias, junto com o presidente Lula, em parceria com a Prefeitura do Recife, com o Governo do Estado, com as universidades, e através do Agora Tem Especialistas, enfrentar os principais problemas. O fato de as pessoas estarem esperando, às vezes, há meses, anos, para fazer um procedimento pode significar a diferença entre a vida e a morte. Então, estamos mobilizando tudo o que tem da saúde pública e privada do nosso país com um objetivo, reduzir o tempo de espera dos nossos irmãos e irmãs brasileiros”, afirmou o ministro.

“Então já estou botando na agenda, para a gente voltar aqui. Para ver se a fila acabou. E voltar, para junto com a prefeitura, a universidade estadual, e com o governo do estado, a gente poder inaugurar essas iniciativas”, concluiu Alexandre Padilha.





