A- A+

INOVAÇÃO Ministro da Saúde inaugura nova ala de radioterapia no Hospital de Câncer de Pernambuco Equipamento deve ampliar em até 50% a capacidade de tratamento oncológico do HCP

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve no Recife na tarde de sexta-feira (9) para inaugurar a nova ala de radioterapia do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), que agora conta com o Halcyon, um acelerador linear de última geração.

O equipamento, capaz de reduzir tratamentos de radioterapia que antes exigiam até 30 sessões para apenas cinco, foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar de R$ 6,49 milhões do deputado federal Eduardo da Fonte (PP).

Durante a cerimônia, Padilha destacou o avanço que o novo equipamento representa para a saúde pública em Pernambuco.

“Essa é uma conquista construída com muito empenho. O deputado Eduardo da Fonte já vinha nos alertando sobre a importância deste acelerador, e agora a gente vê um SUS mais forte e moderno, com uma rede pública que caminha para se tornar a maior estrutura de prevenção e tratamento do câncer do mundo”, afirmou o ministro.

Responsável pela emenda que viabilizou o novo acelerador, Eduardo da Fonte celebrou o investimento.

“Lutamos para que os pacientes do SUS tenham acesso à mesma tecnologia dos melhores hospitais particulares do Brasil. Hoje, damos um passo importante ao substituir um equipamento obsoleto por um de última geração”, declarou o parlamentar.

Impactos

A chefe do setor de radioterapia do HCP, Ana Luiza Fassizoli, explicou os impactos práticos do novo equipamento.

“Hoje o Halcyon já está operando em plena capacidade, atendendo cerca de 80 pacientes por dia. Com ele, conseguiremos chegar a 250 a 300 novos pacientes por mês. A radioterapia é essencial em 70% dos tratamentos oncológicos, então aumentar o acesso significa aumentar as chances de cura”, afirmou.

A secretária estadual de Saúde, Zilda do Rego Cavalcanti, reforçou o compromisso com o fortalecimento da oncologia em Pernambuco.

“O HCP responde por mais da metade dos atendimentos oncológicos do estado. Esta máquina nova é um alívio, mas temos uma fila enorme. Já estamos articulando, junto ao Ministério da Saúde, a chegada de mais um acelerador, pois uma das nossas três máquinas será desativada ainda este ano”, afirmou.

A nova ala, além do acelerador, passou por uma reestruturação completa, com melhorias na acessibilidade, instalação de novos banheiros e adaptações elétricas e hidráulicas para acomodar o novo equipamento.

A expectativa é que o número de pacientes atendidos diariamente com radioterapia no hospital passe dos atuais 170 para até 210 nos próximos meses.

Celebração

Na última quinta-feira, o Hospital de Câncer de Pernambuco iniciou as comemorações dos 80 anos de fundação promovendo um encontro com empresários apoiadores e personalidades no Ruizito Cocina, no RioMar Recife.

Ao lado do marido, o empresário Jorge Petribu, Patrícia Petribu destacou importância da mobilização em prol do HCP

Ao lado do marido, o empresário Jorge Petribu, Patrícia Petribu destacou a importância da mobilização para captar recursos para a instituição.

“Foi o início de uma convocação para que outros se juntem nesta mobilização em prol do HCP. Uma amostra do trabalho realizado no hospital em seus atendimentos com muito profissionalismo, mas também muito acolhimento. Somos todos coadjuvantes neste processo, não somos protagonistas. O dinheiro é importante, mas o engajamento é fundamental para alcançarmos o propósito”, disse Patrícia. "Somos gratos à Folha de Pernambuco pelo incondicional apoio a essa causa", completou.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, esteve presente no evento, acompanhado da vice-presidente do jornal, Mariana Costa, e da diretora de marketing do Grupo EQM, Joanna Costa.

Livro

Instituição privada sem fins lucrativos e filantrópica, o HCP completa 80 anos de existência no dia 9 de novembro.

O hospital planeja organizar um brunch por adesão no Instituto Ricardo Brennand, ocasião em que vai ser lançado um livro comemorativo dos 80 anos, que destacará o trabalho no cuidado dos pacientes, na relação iniciada desde o diagnóstico até o pós-tratamento, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja também