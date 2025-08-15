A- A+

RECIFE Ministro da Saúde visita USF no Recife pioneira em exame de rastreio do câncer de colo de útero Padilha cumpre agenda em Pernambuco, nesta sexta (15)

Em cumprimento de compromissos ao longo do dia em Pernambuco, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou as instalações da Unidade de Saúde da Família (USF) Doutora Fernanda Wanderley, que fica na Linha do Tiro, Zona Norte do Recife, na manhã desta sexta (15).

Ele chegou por volta das 10h30 e foi recebido pela equipe da instituição e por líderes locais da saúde. Essa USF é pioneira numa nova estratégia de rastreamento organizado do câncer de colo de útero, através do teste de biologia molecular DNA-HPV como exame primário no Sistema Único de Saúde (SUS). No local também funciona o programa ‘Útero é Vida’.

A nova técnica está sendo ampliada pelo programa ‘Agora Tem Especialistas’, do Governo Federal. Ainda hoje, Padilha deve visitar outras unidades de saúde, a fim de difundir esse plano que une as iniciativas públicas e privadas como um meio de agilizar os atendimentos à população. Internamente, o programa trabalha com a amortização de dívidas dessas organizações com a União.

Na USF Doutora Fernanda Wanderley, Alexandre Padilha foi recebido ao som de um grupo de frevo, logo na entrada. Acompanhado do prefeito do Recife, João Campos (PSB), da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, das secretárias de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, e do Recife, Luciana Albuquerque, e outras autoridades políticas, pôde conhecer a USF onde funciona o programa ‘Mãe Coruja’ e mais dois consultórios, além de pacientes que se consultam no local.





A dona de casa Arethuza de Lima, de 42 anos, é atendida pelo ‘Mãe Coruja’. Ela está grávida de 9 meses, esperando a chegada de Jasmine. A moradora de Dois Unidos teve a oportunidade de conversar com Alexandre Padilha.

“O ‘Mãe Coruja’ entrou na minha vida de surpresa. Nos tratam muito bem. Esse momento com o ministro da Saúde foi maravilhoso. Ele está vendo tudo o que o nosso Recife está fazendo e é tudo organizado e muito bonito. Eu amo esse espaço”, comentou.

Segundo o ministro Padilha, a nova tecnologia para realização do exame foi desenvolvida em Pernambuco, o que faz o estado ser pioneiro neste quesito. A partir de agora, a testagem passa a ser nacional. 12 estados já aderiram a técnica. Até o final do ano, a expectativa é de que todas as unidades da federação realizem esse modo, que deve ser implementado em todas as unidades básicas nacionais até o final de 2026.





Ministro da Saúde, Alexandre Padilha visita a Unidade de saúde da Família USF - Doutora Fernanda Wanderley. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Facilita muito para as mulheres. O exame feito hoje [papanicolau] é repetido a cada 3 anos. Essa nova tecnologia é feita a cada 5 anos. O resultado do exame de hoje sai a cada 2 ou 3 meses. Quando dá ‘inconclusivo’, ela tem que voltar e refazer. A partir de agora, isso não existe mais. Quando for necessário, ela já é encaminhada para o tratamento”, frisou.

A estrutura aproveitada para fazer o exame, ainda conforme explica Padilha, é a mesma usada na pandemia de Covid-19, bem como a máquina para fazer teste de biologia molecular.

Gravidade

O câncer de colo de útero é o que mais mata mulheres na região Norte e parte do Nordeste. No Brasil, todos os dias, morrem 20 mulheres vítimas dessa neoplasia, sendo quase seis vezes mais do que o crime de feminicídio. O diagnóstico precoce pode salvar mais mulheres.

“Padilha é um grande ministro da Saúde. Essa ação começou na nossa cidade, em dois distritos sanitários, que estão fazendo de forma experimental e agora está sendo escalado para todo o Brasil. A gente ganha precisão, agilidade no diagnóstico e o cuidado com algo que pode ser evitado. A gente fica feliz por ter sido um campo de prática nisso”, alegou o prefeito do Recife, João Campos, que frisou ainda que a cidade já realizou mais de 50 mil exames desde que a técnica foi implementada, em 2022.

Outras agendas

Durante todo o dia, Padilha cumpre outros compromissos no Recife. Às 13h30, estará no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), bairro dos Coelhos, centro da capital anunciando a instalação de um acelerador linear que vai auxiliar na radioterapia para o câncer.

No estado, três unidades hospitalares contam com o equipamento: Real Hospital Português, Imip e Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Este último será visitado por Padilha, às 14h30. Cada um desses aparelhos inclui 700 pacientes no tratamento. Somente no RHP, mais que dobra a capacidade da unidade.

Às 16h, Alexandre Padilha vai estar no Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape), bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Nesta unidade serão anunciados novos investimentos para ampliação dos atendimentos.

