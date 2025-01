A- A+

CESSAR-FOGO Ministro das Finanças de Israel diz que acordo de cessar-fogo seria 'catastrófico' Fontes indicam que mediadores do Catar e o enviado de Donald Trump têm pressionado ambos os lados para que o acordo seja aceito

O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, criticou um possível acordo de cessar-fogo com o Hamas, chamando-o de "catastrófico".

Em postagem no X, ele afirmou que o país não aceitará um acordo de rendição que envolva a liberação de terroristas e a interrupção da guerra. Smotrich defendeu que Israel deve continuar com força total até a rendição do Hamas.

Enquanto isso, as negociações, em curso no Catar, para um cessar-fogo gradual entre Israel e o Hamas avançam, mas ainda enfrentam obstáculos.

O Canal 12 confirmou que o país recebeu um "rascunho final" do acordo, que foi aprovado pelos líderes do Hamas no exterior.

Fontes indicam que mediadores do Catar e o enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, têm pressionado ambos os lados para que o acordo seja aceito.

As tratativas envolvem equipes de Israel, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed Al Thani, e o enviado do presidente eleito dos EUA.

