Ministro das Relações Exteriores da China pede laços 'estáveis' com EUA

A- A+

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu, nesta quinta-feira (26), laços "estáveis" com os Estados Unidos e o fim das turbulências entre as duas maiores economias do mundo.

"Buscamos ampliar uma cooperação que beneficie ambas as partes para que possamos estabilizar as relações entre Estados Unidos e China, e devolvê-las à via do desenvolvimento saudável, estável e sustentável", disse Wang ao abrir conversas com o secretário de Estado americano, Antony Piscar.

Veja também

HOMENAGEM Aos 61 anos, cantora Cristina Amaral se torna cidadã do Recife