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ORIENTE MÉDIO Ministro das Relações Exteriores do Irã viaja a Moscou após reuniões em Paquistão e Omã Araghchi realizou sua segunda visita à capital paquistanesa em menos de 24 horas neste domingo, após passar por Omã

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, partiu de Islamabad para Moscou neste domingo (26), informou o Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica, e o embaixador iraniano na Rússia afirmou que ele se reunirá com o presidente Vladimir Putin.

Araghchi realizou sua segunda visita à capital paquistanesa em menos de 24 horas neste domingo, após passar por Omã, enquanto os mediadores paquistaneses tentam impulsionar conversas entre Teerã e Washington para encontrar uma solução para o conflito no Oriente Médio.

Até o momento, não houve uma segunda rodada de negociações diretas entre o Irã e os Estados Unidos, apesar do cessar-fogo estabelecido há duas semanas.

Segunda a agência iraniana ISNA, que citou o embaixador do Irã na Rússia, Kazem Jalali, Araghchi "se reunirá com o presidente Vladimir Putin durante sua visita a Moscou".

Jalali indicou que o encontro acontecerá na segunda-feira e que o ministro das Relações Exteriores falará com "altos funcionários russos sobre o estado atual das negociações, do cessar-fogo e dos desdobramentos relacionados, e apresentará um relatório sobre essas conversas", informou a ISNA.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou a visita do ministro iraniano.

"Confirmamos a visita de Araghchi à Rússia para realizar conversas", declarou o ministério à agência de notícias RIA Novosti, sem fornecer mais detalhes.

Moscou e Teerã, ambos afetados por sanções ocidentais, intensificaram seus vínculos nos últimos anos.

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