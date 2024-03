Ministro das Relações Exteriores vai ao Senado e deve falar sobre Israel e Venezuela

A- A+

A posição do governo brasileiro sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas e a ausência de uma condenação, pelo Brasil, aos abusos cometidos pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estão entre os temas a serem abordados, nesta quinta-feira (14), pelo chanceler Mauro Vieira, em uma reunião com senadores. Vieira foi convidado a participar de uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.

A justificativa para o convite é que, no início de cada sessão legislativa, o ministro das Relações Exteriores comparece ao colegiado para prestar contas sobre sua pasta. O mesmo ocorre com o ministro da Defesa — que hoje é José Múcio.

Contudo, a despeito da parte burocrática da comissão, a expectativa é que os senadores explorem bastante a presença de Vieira.

Em viagem à África em fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou a morte de civis na Palestina com a matança de judeus pelos nazistas e as mortes de palestinos civis na Faixa de Gaza, durante uma viagem à África, no mês passado.

Embora Lula tenha chamado os ataques de terroristas e feito vários apelos pela libertação dos reféns israelenses que estão nas mãos do grupo, o presidente sempre repete que considera um genocídio o que Israel tem feito em Gaza.

No mês passado, para demonstrar descontentamento com a forma como o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, foi tratado pelo chanceler israelense, Israel Kratz, após a declaração de Lula, Mauro Vieira chamou de volta o embaixador. Meyer foi convocado para ir a uma reunião no Museu do Holocausto, em Jerusalém, e, de acordo com o próprio Vieira, recebeu um tratamento "inaceitável".

Maduro

Outro fator que afeta a imagem de Lula é sua aproximação com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Na semana passada, ao lado do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, Lula provocou a reação da principal opositora de Maduro, María Corina Machado, impedida de concorrer à eleição, prevista para o próximo mês de julho, pela Suprema Corte venezuelana — que é alinhada com o mandatário.

Questionado sobre as eleições na Venezuela, Lula respondeu:

— Eu fui impedido de concorrer as eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela, está marcada as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês é se as eleições vão ser honestas ou não. O que eu posso esperar? Que haja as eleições para a gente saber se foram democráticas ou não.María Corina Machado, escolhida por uma coalizão de partidos de oposição como candidata, usou uma rede social para rebater a declaração de Lula.

"Eu chorando, presidente Lula? Você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece. Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo em eleições presidenciais livres nas quais derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição".

Segundo interlocutores do governo brasileiro, é fundamental que o acordo firmado entre governo e oposição da Venezuela, no fim do ano passado, seja cumprido. O combinado é que as eleições sejam livres, justas e transparentes. Nesse contexto, a saída encontrada para que o processo transcorra sem problemas é pelo diálogo.

Outros pontos que devem ser levantados pelos senadores são a guerra na Ucrânia, o aquecimento global, o acordo comercial em negociação entre o Mercosul e a União Europeia e o Brasil na presidência do G20. A expectativa é que Vieira faça um balanço sobre o que foi feito até o momento na política externa brasileira e depois responda as perguntas dos parlamentares.

Veja também

Rio de Janeiro Vídeo: sequestrador de ônibus na Rodoviária do Rio fez mulheres de escudo humano