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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Ministro de Israel apresenta plano para esvaziar Gaza de seus habitantes

Ben Gvir, do partido de extrema direita Poder Judaico, propõe a expulsão de 250 mil palestinos de Gaza em um ano

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Ministro israelense, Itamar Ben GvirMinistro israelense, Itamar Ben Gvir - Foto: Atef Safadi / AFP via Getty Images

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, apresentou nesta quinta-feira (3) um plano para retirar os palestinos da Faixa de Gaza e enviá-los para o exterior.

Ben Gvir, do partido de extrema direita Poder Judaico, propõe a expulsão de 250 mil palestinos de Gaza em um ano. Os cerca de dois milhões de habitantes restantes desse território, devastado pela guerra entre Israel e o grupo islamista Hamas, deixariam a região nos seis anos seguintes.

"É realista", declarou o ministro, membro da coalizão governista e alvo frequente de críticas internacionais.

Ele também afirmou que diversos países estão "dispostos" a acolher os habitantes de Gaza, sem especificar quais.

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