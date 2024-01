A- A+

América do Sul Ministro determina que embaixador do Brasil no Equador suspenda as férias e retome o posto Previsão é de que diplomota volte ao trabalho na sexta

O chanceler Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, determinou que o embaixador brasileiro no Equador, Pompeu Andreucci, retorne imediatamente ao país. A previsão é que o representante do Brasil em Quito, que terá de interromper suas férias, apresente-se nesta sexta-feira ao chanceler.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, no Globo, e meio à grave onda de violência no Equador, o embaixador brasileiro em Quito, até quarta-feira, não havia feito qualquer contato com a representação na capital equatoriana.

Atitude diferente foi tomada Frederico Meyer e Alessandro Candeas, representantes do Brasil em Israel e Palestina, respectivamente, regressaram a seus postos assim que começou o conflito no Oriente Médio.

Atualmente, está à frente da embaixada brasileira o encarregado de negócios, Afonso Neri. Diante da gravidade da situação no Equador e do apoio do Brasil às autoridades locais, a presença de Andreucci no posto é considerada fundamental.

Pompeu Andreucci foi indicado para o cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

