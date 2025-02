A- A+

França Ministro do Comércio Exterior da França diz que UE retaliará com "rapidez e firmeza" tarifas Primeiro ministro do Canadá, Justin Trudeau, também prometeu uma resposta "extremamente forte e imediata"

O ministro do Comércio Exterior da França, Laurent Saint-Martin, reiterou a posição do país sobre as declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, de taxar importações da União Europeia (UE).

Saint-Martin declarou que, se confirmadas as tarifas, a UE retaliará com "rapidez e firmeza".

"Qualquer guerra comercial iniciada pelos EUA teria impacto direto sobre os americanos; tarifas não são ameaças entre aliados."



Mais cedo, o primeiro ministro do Canadá, Justin Trudeau, também prometeu uma resposta "extremamente forte e imediata" para as medidas tarifárias.

Veja também