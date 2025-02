A- A+

Colômbia Ministro do Interior anuncia renúncia em meio a tensões no governo de Petro Na noite deste domingo, 9, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, havia pedido a "renúncia formal" dos ministros

O ministro do Interior da Colômbia, Juan Fernando Cristo, anunciou nesta segunda-feira, 10, sua renúncia ao cargo.

"Tomei a decisão de deixar o cargo de ministro do Interior para participar sem restrições no debate político e impulsionar, de fora do governo, ideias" promovidas por ele, declarou em carta publicada em seu perfil no X.

"Apesar das dificuldades e da radicalização da controvérsia política, considero fundamental insistir na construção de um acordo nacional, que, nas atuais circunstâncias, deve se concentrar nas relações bilaterais com os Estados Unidos, na realização de eleições livres e transparentes em 2026", acrescentou Cristo.

Segundo ele, "apesar de nossos inúmeros esforços", não foi possível terminar a implementação do plano de governo por conta de "tensões internas na equipe, dificultando a execução rápida" do que havia sido planejado.

Na noite deste domingo, 9, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, havia pedido a "renúncia formal" dos ministros e de outras autoridades de primeiro escalão do governo.

"Haverá algumas mudanças no gabinete para alcançar maior conformidade com o programa ordenado pelo povo", escreveu o líder em seu perfil no X.

Tensões no governo colombiano aumentaram após Petro cobrar explicações públicas sobre o descumprimento de promessas, anunciando que todas as reuniões ministeriais seriam transmitidas pela TV. A medida gerou desconforto entre os ministros, levando Cristo a declarar que o gabinete é "insustentável". Ele foi o primeiro a sugerir renúncias para permitir que Petro fizesse mudanças no governo.

