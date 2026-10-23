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França Ministro do Interior classifica como 'terrorista' ataque perto de Paris que deixou um morto Homem de 39 anos disparou rajadas de tiros de dentro de um carro em Trappes e La Verrière, a sudoeste da cidade, antes de ser detido em outra cidade próxima, informaram várias fontes

O ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, classificou nesta sexta-feira (23) como "terrorista" um ataque cometido em cidades próximas a Paris, que deixou um morto e cinco feridos.

Um homem de 39 anos disparou rajadas de tiros de dentro de um carro em Trappes e La Verrière, a sudoeste de Paris, antes de ser detido em outra cidade próxima, informaram várias fontes.

"Trata-se claramente de um crime terrorista, é um ato extremamente grave", denunciou Nuñez, que, em Trappes, apresentou um balanço de um morto e cinco feridos.

Cinco agentes "detiveram o autor muito rapidamente" e "provavelmente (...) interromperam essa trajetória assassina", que "teria durado pouco menos de 15 minutos", acrescentou.

O prefeito de Trappes, Ali Rabeh, denunciou, por sua vez, "um atentado com conotação racista, provavelmente islamofóbica", e fez um apelo à "concórdia".

"Somos coletivamente responsáveis pelo que acaba de acontecer e pelo que pode voltar a acontecer em nosso país, e a responsabilidade de todos nós é reduzir as tensões", acrescentou.

Na última década, a França sofreu uma onda de atentados jihadistas, entre eles o massacre cometido no coração de Paris em novembro de 2015, que deixou mais de 130 mortos.

Desde o ataque do movimento islamista Hamas contra Israel, em outubro de 2023, e a guerra israelense em Gaza, os atos antissemitas e antimuçulmanos aumentaram na França, onde o conflito israelense-palestino tem forte repercussão.

Em 2025, os atos antimuçulmanos aumentaram 88%, chegando a 326, em um contexto de ascensão da extrema direita.

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