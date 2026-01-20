Ter, 20 de Janeiro

Mundo

Ministro do Interior russo visita Cuba em meio a pressões de Trump

A Venezuela era um aliado-chave de Cuba e um fornecedor fundamental de petróleo e recursos financeiros, que Trump prometeu cortar

Ministro do Interior da Rússia, Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev (à direita), prestando homenagem aos soldados internacionalistas soviéticos ao depositar uma oferenda floral no mausoléu dedicado a esses combatentes, como parte de sua agenda de visita a Ministro do Interior da Rússia, Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev (à direita), prestando homenagem aos soldados internacionalistas soviéticos ao depositar uma oferenda floral no mausoléu dedicado a esses combatentes, como parte de sua agenda de visita a  - Foto por HANDOUT / ACN / AFP

O ministro do Interior da Rússia, Vladimir Kolokoltsev, visita nesta terça-feira (20) Cuba para manter "reuniões bilaterais", anunciou a embaixada russa, em um momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumenta a pressão sobre a ilha.

Trump pediu neste mês para que Havana "chegue a um acordo", cuja natureza não revelou. Caso contrário, a ilha pagará um preço semelhante ao da Venezuela, cujo líder, Nicolás Maduro, foi derrubado por forças americanas em um bombardeio em 3 de janeiro.

A Venezuela era um aliado-chave de Cuba e um fornecedor fundamental de petróleo e recursos financeiros, que Trump prometeu cortar.

O ministro russo foi recebido no aeroporto da capital por seu par cubano, Lázaro Alberto Álvarez, informou a embaixada em uma mensagem no X, acompanhada de um vídeo de sua chegada.

"Vladimir Kolokoltsev realizará uma série de reuniões bilaterais e também participará de atividades comemorativas", detalhou a representação diplomática.

O embaixador da Rússia em Havana, Victor Koronelli, acrescentou também no X que Kolokoltsev chegou na noite de segunda-feira a Cuba "para fortalecer a cooperação bilateral e o combate à criminalidade".

Em uma declaração ao canal estatal Rossiya-1, no aeroporto de Havana, o ministro Kolokoltsev recordou a posição de Moscou sobre o ataque das forças norte-americanas em Caracas, que levou à captura do presidente Nicolás Maduro.

"Na Rússia, consideramos isso um ato de agressão armada injustificado contra a Venezuela", declarou.

"Esse ato não pode ser justificado de nenhuma maneira e demonstra, mais uma vez, a necessidade de reforçar a vigilância e de consolidar todos os esforços voltados a contrabalançar fatores externos", acrescentou, sem dar mais detalhes.

A visita ocorre em um momento em que Trump multiplicou as ameaças contra Cuba após a operação militar em Caracas.

Nessa ação de grande envergadura, 32 militares cubanos morreram, alguns deles pertencentes à equipe de segurança de Maduro.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, desmentiu as declarações de Trump sobre negociações em andamento com os Estados Unidos.

Rússia e Cuba reforçaram seus vínculos desde que Moscou lançou sua ofensiva contra a Ucrânia, em 2022.

Durante sua visita anterior a Havana, em novembro de 2023, Kolokoltsev foi recebido por Miguel Díaz-Canel e pelo ex-dirigente Raúl Castro.

