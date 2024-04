Ministro Flávio Dino, do STF, faz aula de abertura do semestre letivo da UFPE, nesta segunda (15)

A- A+

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino comandará a Aula Magna que marca o início do semestre letivo 2024.1 da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), nesta segunda-feira (15).

Com o tema "O impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho", o momento acontecerá às 10h, na Concha Acústica, no Campus Recife, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

O evento é aberto ao público, limitado à lotação do espaço, que pode comportar 1.349 assentos. A Aula Magna também será transimitida no canal oficial do YouTube da UFPE.

De acordo com a UFPE, a Aula Magna marca o início do semestre letivo na graduação da instituição. Neste ano, a universidade traz o tema "A UFPE é para Vida", com o objetivo de enfatizar "as histórias construídas durante o período de estudo acompanham os egressos em diferentes etapas na jornada da vida".

Currículo

Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, Flávio Dino recebeu o título de mestre em Direito Público pela UFPE. Ele possui atuação como juiz federal por 12 anos, até ser eleito deputado federal em 2006 e, na sequência, governador do estado do Maranhão de 2015 a 2022.

Em seguida, como senador e ministro da Justiça e Segurança Pública no atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 22 de fevereiro deste ano, Flávio Dino tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Greve na UFPE

Universidade Federal de Pernambuco. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Apesar da Aula Magna nesta segunda-feira, os estudantes da UFPE ainda não sabem, de fato, quando poderão ter aulas normalmente. O motivo é a greve dos técnicos administrativos em Educação (TAEs) decretada em março, que segue acontecendo. Os servidores reinvindicam reajuste salarial, restruturação de carreira e equiparação de benefícios.

Por conta da greve, no fim do período passado, algumas turmas chegaram a ter aulas presenciais canceladas. Além disso, alguns estudantes em fase final de curso foram orientados em formato remoto.

Além disso, os professores da instituição estão em "indicativo de greve". Na próxima quarta-feira (17), a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (Adufepe) realizará uma assembleia para discutir e, possivelmente, deflagrar a paralisação das atividades.

A assembleia está prevista para as 10h e será realizada no auditório Professor Paulo Rosas, que fica na sede da associação, dentro do Campus Recife da UFPE, na Cidade Universitária. Também haverá transmissão online, por meio do aplicativo Zoom.



As reinvindicações dos professores também são por reinvindicam reajuste salarial, restruturação de carreira e equiparação de benefícios. Caso seja deflagrada, a data final da paralisação também deve ser determinada na mesma reunião.

