Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
polêmica

Ministro francês pede que UE sancione a plataforma Shein

O governo francês iniciou na quarta-feira um processo para suspender a plataforma, que tem sido duramente criticada por vender bonecas sexuais com aparência infantil online

Reportar Erro
Shein inaugura em Paris sua primeira loja física com forte presença policialShein inaugura em Paris sua primeira loja física com forte presença policial - Foto: DImitar DIlkoff / AFP

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, instou nesta quinta-feira (6) a União Europeia a punir a plataforma de compras online Shein por violar "flagrantemente" as regras do bloco.

O governo francês iniciou na quarta-feira um processo para suspender a plataforma, que tem sido duramente criticada por vender bonecas sexuais com aparência infantil online.

O chanceler Jean-Noël Barrot saudou a iniciativa do governo, mas indicou que deseja "ir além" e pediu que a UE tome medidas contra a empresa, fundada na China e atualmente sediada em Singapura.

"A Comissão iniciou algumas investigações, agora deve dar seguimento com sanções" contra a plataforma, declarou ele à rádio France Info.

Leia também

• França suspende acesso da plataforma online da Shein

• França inicia processo para suspender atividades da Shein no país

• Shein inaugura em Paris sua primeira loja física com forte presença policial

A Shein, que inaugurou sua primeira loja física permanente no mundo em Paris na quarta-feira, é alvo de uma investigação judicial por vender bonecas com aparência infantil e mensagens sexuais.

As investigações, que também afetam plataformas concorrentes como AliExpress, Temu e Wish, concentram-se na "disseminação de mensagens violentas, pornográficas ou degradantes acessíveis a menores".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter