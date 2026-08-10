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Internacional Ministro grego elogia Trump por suportar política migratória na Europa Entrevista foi compartilhada pelo presidente americano em sua plataforma Truth Social

O ministro grego da Migração elogiou Donald Trump por ter contribuído para suportar a política migratória na Europa, em uma entrevista destacada pelo presidente dos Estados Unidos em sua rede social.

“Para mim, o melhor que fez o presidente Trump foi mudar a política migratória nos Estados Unidos, mas também na Europa”, declarou o ministro Thanos Plevris em uma longa entrevista concedida ao site conservador americano Breitbart News.

A entrevista foi compartilhada pelo presidente americano em sua plataforma Truth Social.

"Sou admirador do presidente Trump (...). Tínhamos uma política (migratória) ruim na Europa", disse Plevris, para quem as "pesquisas" e "a mensagem dos nossos cidadãos" sobre a questão "são claras: já chega".

Ele também disse que se o vice-presidente americano JD Vance — cujo discurso dirigido aos europeus sobre sua política migratória gerou polêmica no ano passado — "viesse hoje aqui, não só à Grécia, mas também à Europa, observaria que a Europa modificou sua política migratória".

Durante uma entrevista ao Breitbart News, Plevris mostrou um centro de operações dedicado ao controle dos fluxos migratórios nas fronteiras, assim como os 33 campos de migrantes espalhados por toda a Grécia.

“Temos uma política rígida, mas justa”, disse Plevris, ex-membro do partido de extrema direita Laos e ministro da Migração desde junho de 2025 no governo do primeiro-ministro conservador Kyriakos Mitsotakis.

Autor de uma nova lei que perdura consideravelmente as condições de acolhimento para migrantes e solicitantes de refúgio, ele também é favorável ao estabelecimento de centros fora da Europa para enviar os exilados cujos pedidos tenham sido rejeitados, descritos como "centros de retorno".

A política é duramente criticada por diversas ONGs, preocupada com "o enfraquecimento contínuo e o intervalo dos serviços destinados a menores de idade desacompanhados".

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