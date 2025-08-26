A- A+

RECURSOS No Recife, ministro Camilo Santana deve anunciar investimentos na educação de Pernambuco Com agenda na capital pernambucana, ministro da educação anunciará investimentos para o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Nesta quarta-feira (27), o ministro da Educação, Camilo Santana, estará no Recife para anúncios relacionados à educação no estado de Pernambuco. A agenda do ministro começa ainda pelo turno da manhã.





Às 9h, Camilo Santana participará da abertura de um aulão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para mil estudantes da rede estadual, na Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano.



Logo depois, às 11h, na Prefeitura do Recife, o ministro anunciará investimentos para o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Ainda como parte das atividades em Pernambuco, Camilo Santana visitará o Complexo Educacional da Mangabeira, às 14h, com anúncios para o Complexo Educacional na capital pernambucana.



A programação do dia chega ao fim na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), às 17h. No local, o ministro Camilo Santana será homenageado com a Medalha Massangana, condecoração concedida em reconhecimento por contribuições à educação, cultura e pesquisa no Brasil.

Serviço

Abertura Aulão do Enem para mais de mil estudantes

Data: 27 de agosto (quarta-feira)

Horário: 9h (horário de Brasília)

Local: Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, Avenida Cruz Cabugá, 269, Santo Amaro, Recife (PE)



Anúncios sobre o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Data: 27 de agosto (quarta-feira)

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Prefeitura Municipal de Recife, Avenida Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife (PE)



Complexo Educacional do Recife

Data: 27 de agosto (quarta-feira)

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Prefeitura Municipal de Recife, Avenida Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife- PE



Cerimônia de entrega da Medalha Massangana da Fundação Joaquim Nabuco

Data: 27 de agosto (quarta-feira)

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco, Avenida 17 de Agosto, 2187, Casa Forte.



