No Recife, ministro Camilo Santana deve anunciar investimentos na educação de Pernambuco

Com agenda na capital pernambucana, ministro da educação anunciará investimentos para o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Ministro Camilo Santana será homenageado com a Medalha MassanganaMinistro Camilo Santana será homenageado com a Medalha Massangana - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Nesta quarta-feira (27), o ministro da Educação, Camilo Santana, estará no Recife para anúncios relacionados à educação no estado de Pernambuco. A agenda do ministro começa ainda pelo turno da manhã.

 

Às 9h, Camilo Santana participará da abertura de um aulão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para mil estudantes da rede estadual, na Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano.

Logo depois, às 11h, na Prefeitura do Recife, o ministro anunciará investimentos para o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Ainda como parte das atividades em Pernambuco, Camilo Santana visitará o Complexo Educacional da Mangabeira, às 14h, com anúncios para o Complexo Educacional na capital pernambucana.

A programação do dia chega ao fim na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), às 17h. No local, o ministro Camilo Santana será homenageado com a Medalha Massangana, condecoração concedida em reconhecimento por contribuições à educação, cultura e pesquisa no Brasil.

Serviço
Abertura Aulão do Enem para mais de mil estudantes
Data: 27 de agosto (quarta-feira) 
Horário: 9h (horário de Brasília)
Local: Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, Avenida Cruz Cabugá, 269, Santo Amaro, Recife (PE)
 
Anúncios sobre o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)
Data: 27 de agosto (quarta-feira) 
Horário: 11h (horário de Brasília)
Local: Prefeitura Municipal de Recife, Avenida Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife (PE)
 
Complexo Educacional do Recife
Data: 27 de agosto (quarta-feira) 
Horário: 14h (horário de Brasília)
Local: Prefeitura Municipal de Recife, Avenida Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife- PE
 
Cerimônia de entrega da Medalha Massangana da Fundação Joaquim Nabuco
Data: 27 de agosto (quarta-feira) 
Horário: 17h (horário de Brasília)
Local: Campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco, Avenida 17 de Agosto, 2187, Casa Forte.
 

