Ministro israelense ameaça deslocar um milhão de palestinos se Hamas não entregar as armas
Em uma mensagem publicada no X, Israel Katz afirmou que o Hamas deve "desarmar-se voluntariamente" ou o Exército israelense "vai desarmá-lo"
O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou nesta quinta-feira (26) deslocar mais um milhão de palestinos em Gaza se o Hamas não entregar as armas, como o movimento islamista prometeu fazer no âmbito do plano de paz americano.
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Em uma mensagem publicada no X, Katz afirmou que o Hamas deve "desarmar-se voluntariamente" ou o Exército israelense "vai desarmá-lo" como parte de uma operação que incluiria "uma nova evacuação de um milhão de habitantes de Gaza para o sul" do território.
צה"ל חיסל הלילה את חאלד אבו נדא, מחזיק תיק הכלכלה והחינוך בארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, בכיר נוסף בארגון הטרור חמאס וזאת בהמשך לעשרות חיסולים משמעותיים בחודש האחרון. בכירי החמאס וכל מי שנטלו חלק בטבח ה-7 באוקטובר ניצודים ונרדפים. גם יומם של ראש החמאס אל-חיה וחבריו הרוצחים והאנסים יגיע. החליפות ומלונות הפאר לא יגנו עליהם. 70% משטחי עזה מושמדים ונשלטים ע"י צה"ל, כולל ציר פילדפי, למניעת הברחות והתחמשות ולהגנה על היישובים הישראלים. שליטת החמאס ב-30% הנותרים היא בגדר אשליה: או שיתפרקו מרצון ועזה תפורז בהתאם לתוכנית הנשיא טראמפ, או שצה"ל יפרק אותם בהמשך למבצע מרכבות גדעון ב' - כולל פינוי מחודש של מיליון תושבי עזה דרומה, וניקוי השטח במודל רפיח ובית חאנון. ייעשו הסידורים הנדרשים לכל מי שירצה להגר מעזה ההרוסה באופן מסודר, התשתית הארגונית כבר קיימת. הבטחנו לחסל את שלטון החמאס בעזה ולפרז את עזה מנשק ומנהרות טרור - וכך בדיוק נעשה.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 26, 2026