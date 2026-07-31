Guerra no Oriente Médio
Ministro israelense classifica acordo de desarmamento do Hamas como 'inaceitável'
Interromper os combates contra o movimento islâmico palestino "equivale a aceitar que o Hamas prepare o próximo massacre", escreveu Itamar Ben Gvir no Telegram
Ministro israelense, Itamar Ben Gvir, classifica acordo de desarmamento do Hamas como 'inaceitável' - Foto: Atef Safadi/AFP via Getty Images
O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de extrema direita, nesta sexta-feira (31) “inaceitável” o acordo sobre o desarmamento do Hamas em Gaza, que prevê uma retirada progressiva de Israel do território palestino.
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Interromper os combates contra o movimento islâmico palestino “equivale a aceitar que o Hamas prepare o próximo massacre”, escreveu no Telegram, em referência aos ataques de 7 de outubro de 2023, no qual 1.221 pessoas morreram. “Israel deve vencer” no território palestino”, acrescentou.