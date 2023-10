Ministro israelense da Defesa ordena 'cerco' da Faixa de Gaza

A- A+

O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, ordenou nesta segunda-feira (9) um "cerco total" à Faixa de Gaza, no terceiro dia de combates após o lançamento de uma ofensiva militar do grupo palestino Hamas, a partir do enclave.

"Estamos impondo um cerco total à Gaza (...) nem eletricidade, nem comida, nem água, nem gás, tudo bloqueado", disse Gallant em um vídeo, referindo-se à população desse território palestino, habitado por 2,3 milhões de pessoas.

"Estamos lutando contra animais e agimos em conformidade", acrescentou Gallant.

Mais de 700 israelenses perderam a vida no sul de Israel desde o lançamento, no sábado, da ofensiva do Hamas, que conseguiu infiltrar centenas de milicianos por terra, mar e ar.

No primeiro dia, os islamitas mataram até 250 pessoas que participavam de um festival de música perto do enclave, segundo a ONG Zaka, que ajudou nas operações de recuperação dos corpos.

Na Faixa de Gaza, os bombardeios israelenses mataram pelo menos 493 palestinos, de acordo com o último balanço das autoridades locais.

Veja também

MUNDO Candidatos à presidência da Argentina se enfrentam em debate acalorado