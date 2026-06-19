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Internacional Ministro italiano cancela visita aos EUA após declarações 'ofensivas' atribuídas a Trump Em resposta a esta publicação, Giorgia Meloni divulgou nesta sexta-feira (19), no X, um vídeo no qual se declarou "consternada" com as declarações "totalmente inventadas" do presidente americano

O ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, anunciou nesta sexta-feira (19), no X, que cancelou sua visita aos Estados Unidos, prevista para os dias 21 e 22 de junho, após as “declarações graves e manifestações” do presidente americano Donald Trump contra a primeira-ministra Giorgia Meloni.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno.

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

Em uma entrevista por telefone concedida à emissora de televisão italiana La7, Trump afirmou que Meloni havia "suplicado" para tirar uma foto com ele durante a cúpula do G7 na França, segundo a transcrição da conversa publicada pela emissora, que não divulgou a gravação de áudio original.

Em resposta a esta publicação, Giorgia Meloni divulgou nesta sexta-feira (19), no X, um vídeo no qual se declarou “consternada” com as declarações “totalmente inventadas” de Trump.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

“Não entendo por que o presidente dos Estados Unidos se comporta assim com os seus próprios aliados; não é, aliás, a primeira vez”, declarou.

“Só posso lamentar que ele não demonstre a mesma determinação em relação aos inimigos do Ocidente, aos inimigos dos Estados Unidos, a dirigentes com os quais, ao contrário, mostra-se muito mais conciliador”, acrescentou.

Em abril, Trump já havia criticado Meloni por recusar envolver seu país na guerra no Irã, e disse então que havia ficado “surpreso” e decepcionado com sua falta de “coragem”.

Meloni, eleito em outubro de 2022 à frente de um governo de coalizão ultraconservador, vinha sendo até então uma das aliadas mais próximas de Trump no Velho Continente, esforçando-se frequentemente para destruir um papel de mediadora entre as posições divergentes dos Estados Unidos e da Europa.

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